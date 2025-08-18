Румъния: С България и Турция трябва да патрулираме в Черно море срещу руска атака

Румъния, България и Турция трябва да разширят дейността на противоминната си група в Черно море и да включат в нея патрулиране за защита на енергийни инсталации и търговски пътища от евентуална руска атака. Това заяви румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну в интервю за Reuters, цитирано от БТА. След руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. свободно плаващи мини, идващи от театъра на бойните действия, създадоха заплаха за корабоплаването в Черно море, поради което през миналата година съюзниците в НАТО от региона - Румъния, България и Турция - създадоха съвместна противоминна група (MCM Black Sea).

Още: Голяма енергийна компания инвестира в Румъния: Гърция ще се възползва от България

Инициативата трябва да се разшири

"Този проект през следващите години ще трябва да бъде разширен в патрулен проект. Ще обсъдим това в близко бъдеще с нашите съюзници“, каза Мощяну.

Черно море "ще продължи да бъде бойно поле за Русия. Ние трябва да (я) възпрем и да защитим нашите интереси, които са енергийна инфраструктура, морска търговия и свобода на корабоплаването. Това са нашите цели и те ще бъдат защитени", заяви още румънският министър на отбраната.

Още: Тръмп загатна за "голям прогрес относно Русия". ЕС подкрепи гаранции за Украйна, подобни на чл. 5 на НАТО (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Румъния има 650-километрова сухопътна граница в Украйна и през войната на територията ѝ са падали многократно отломки от руски дронове. Мощяну съобщи и за "почти ежедневни" опити за заглушаване на сигнала на мобилните телефони в Черно море, като каза, че вероятно зад това стои Русия. Руската страна редовно отхвърля тези обвинения.

Румъния няма да участва в новата нициатива на НАТО за Украйна

Мощяну каза още, че Румъния, която в момента се опитва да ограничи бюджетния си дефицит - най-високият в ЕС, вероятно няма да направи принос в новия финансов механизъм на НАТО "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL). Това е инициативата, по която натовските страни купуват оръжия от САЩ и ги предоставят на Киев.

Още: Инфлацията в Румъния е невиждана от почти две години

Румъния дари на Украйна противовъздушна батарея "Пейтриът", участва в обучение на украински пилоти и направи възможен износа на около 30 млн. тона украинско зърно през пристанище Констанца.