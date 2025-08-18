Кандидатът и майка му: Само два подписа ще са нужни за явяване на местни избори в Северна Македония

Два подписа, например този на кандидата и майка му - това ще е достатъчно за явяване на местните избори в Северна Македония. Решението е на Държавната избирателна комисия на югозападната ни съседка, която проведе заседание снощи. Регламентът е заложен в Правилника за събирането на подписи и начина на определяне на нотариуси, при който независимите кандидати за кмет или листа за общински съветници ще бъдат подписвани от поне двама избиратели.

Кой направи предложението?

Предложението за поне два посписа дойде от Александър Дащевски от комисията.

Дебатите

Председателят на Комисията Борис Кондарко се съгласи с това предложение, но напомни, че македонският парламент не е успял да измени Изборния кодекс в областта на събирането на подписи.

„Въпреки че не съм съгласен - имам различно мнение. Аз и колегата ми Оливер Ристовски ще гласуваме „за“ и ще подкрепим този правилник, защото смятаме, че е в интерес на изборния процес и безпроблемното протичане на всички дейности от него", каза той.

По думите му обаче Държавната изборна комисия е поставена в ситуация да прилага разпоредбите на закона такива, каквито са и в интерес на успешното организиране на изборния процес, но според него по същество правото е безспорно без събиране на подписи.

"Смятам, че трябва да бъде без събиране на подписи, правилникът предлага поне два подписа от двама избиратели, по същество това не променя нищо, аз все пак ще гласувам за този правилник“, каза Кондарко.

В крайна сметка правилникът беше одобрен с 6 гласа „за“ и 1 „против“.

Местните избори в Северна Македония

Припомняме, че преди дни първи тур на местните избори в югозападната ни съседка бяха насрочени за 19 октомври. Евентуален втори тур ще се проведе на 2 ноември.