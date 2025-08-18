Европа и Зеленски отвърнаха на Тръмп: Европейски войници в Украйна и гаранции за сигурност

Страните от Коалицията на желаещите - т.е. тези държави, които подкрепят Украйна военно-политически във войната ѝ за свобода срещу Путинова Русия, потвърдиха следното - готови са да разположат мироопазващ контингент в Украйна. Това обаче може да стане чак след спиране на огъня. Освен това, въпросните държави са готови да помогнат за подсигуряване на украинското небе срещу руски въздушни атаки, както и на Черно море срещу руски морски атаки. Това официално е вписано в изявлението след снощната виртуална среща на лидерите на коалицията и разговора с украинския президент Володимир Зеленски.

Изявлението залага на думите на Доналд Тръмп, че гаранции за сигурност за Украйна трябва да има - той го каза преди срещата си с Владимир Путин в Аляска. Думите на европейците отговарят много точно на анализ на колумнист на Financial Times - вече всеки опитва да се възползва от егото на Тръмп, за да прокара своя дневен ред - Още: И Путин, и Зеленски, и европейските лидери се научиха да играят една и съща игра с Тръмп

Има официално потвърждение и, че лидерите на коалицията - френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър - отиват във Вашингтон заедно със Зеленски за среща с американския президент Доналд Тръмп. След снощната виртуална среща, Макрон директно заяви: "Отиваме във Вашингтон не само за да придружим Зеленски, но и за да защитим европейските интереси". Френският президент беше категоричен, че Русия не иска справедлив мир, а капитулация на Украйна. Затова и на срещата с Тръмп американският президент ще види единна позиция на Европа и Украйна, на първо място за въпросите с териториалната цялост на Украйна и сигурността на Стария континент.

Тръмп вече натиска за мир на всяка цена

Междувременно президентът на САЩ започна с натиска да има бърз край на войната в Украйна преди срещата си със Зеленски днес, 18 август, във Вашингтон. Тръмп директно прехвърли топката в полето на Зеленски с думи, че от него зависело да сложи край на войната - Още: "Обама даде Крим, Украйна да забрави за НАТО": Тръмп преди срещата със Зеленски

"Вече пристигнах във Вашингтон. Благодарен съм на президента Доналд Дж. Тръмп за поканата. Всички споделяме силното желание тази война да бъде прекратена бързо и надеждно. И мирът трябва да бъде траен. Не както преди години, когато Украйна беше принудена да се откаже от Крим и част от нашия Изток – част от Донбас – и Путин просто го използва като трамплин за нова атака. Или когато на Украйна бяха дадени така наречените "гаранции за сигурност" през 1994 г. (бел. ред. - Меморандумът от Будапеща), но те не проработиха. Разбира се, Крим не трябваше да бъде предаван тогава, както украинците не се отказаха от Киев, Одеса или Харков след 2022 г.

Украинците се борят за земята си, за своята независимост. Сега нашите войници имат успехи в Донецка и Сумска области. Уверен съм, че ще защитим Украйна, ще гарантираме ефективно сигурността и че нашият народ винаги ще бъде благодарен на президента Тръмп, на всички в Америка и на всеки партньор и съюзник за тяхната подкрепа и безценна помощ. Русия трябва да прекрати тази война, която самата тя започна. И се надявам, че съвместната ни сила с Америка, с нашите европейски приятели, ще принуди Русия към истински мир. Благодаря ви" - това е официалния отговор на Зеленски, който той даде рано тази сутрин чрез социалните мрежи, в маниера на Тръмп.