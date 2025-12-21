Любопитно:

Замразените руски активи и европейският заем за Украйна: Външният министър в оствака сложи точка на темите

„България в нито един момент не се е въздържала от замразяването на руските активи. България е гласувала „За“ дългосрочното замразяване на руските активи и сега се взе решение за безсрочно замразяване. Ние се присъединихме към една декларация на Италия, Белгия и Малта, която казва, че разходването, ако се стигне до такова, трябва да се случи по европейското законодателство и правила. Точка!“. Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев пред БНТ. Още: След решението на ЕС: Великобритания няма да праща замразени руски активи на Украйна (ВИДЕО)

Той призова да не се спекулира с информацията за руските активи.

Колко заем ще дадем на Украйна?

Външният министър в оставка коментира европейският заем за Украйна и стъпките към мира във войната. Георгиев посочи, че България е съпричастна към Украйна. Детайлите по финансовата помощ ще бъдат тепърва уточнявани и няма да се търсят действия, които да изкарат извън релси публичната дискусия по темата.

Георг Георгиев се надява да се разбере  чрез разследване от какво точно е починал българският гражданин в Мичиган, САЩ. „Ние винаги сме призовавали нашите граждани са съблюдават много стриктно дали се спазва законодателството в другите държави“, подчерта външният министър в оставка.

Георг Георгиев смята, че президентът Румен Радев, ако слезе на политическия терен, ще има различа визия за външната политика на държавата.

Tой увери, че въпреки, че правителството се намира в оставка, няма да остави държавата на пауза. „Ние, ако сме откровени, трябва да има един консолидиран и истински подход спрямо младата гражданска енергия. Тя трябва да бъде политизирана и тези хора трябва да влязат в парламента, за да може да носят и отговорност за действията си. Политиката не е мръсна работа, а това е едно място за всеки един нормален и почтен човек, трябва да му се даде шанс“, призова Георгиев поколението Z да излезе с партията и да влезе в Народното събрание.

