Радев да изчака до лятото за партия: Социолог видя отровен двойник в партия 3 март

"Ако Румен Радев реши да прави политически ход, тази формация е "твърде къса писта" за него. Ако съм на Радев на мястото, по-скоро бих разполагал по места спящи клетки с читави хора и бих кацнал малко преди изборите, за да развия бърза мажоритарна кампания около централизирания образ", коментира социологът Първан Симеонов пред bTV, като направи паралел с т.нар. партии-ментета около Симеон Сакскобургготски през 2001 г.

Учредената в Несебър партия 3 март, която заявява, че приема президента Румен Радев за свой неформален лидер, изглежда като "нещо средно между отровен двойник и заблуждаваща маневра", заяви Симеонов.

Ще бърза ли Радев да излезе с партия?

Социологът изрази мнение, че към момента президентът вероятно няма да предприема действия. Според него страната навлиза в труден период с ограничени финансови възможности и силно фрагментирана политическа среда. Симеонов описа ГЕРБ като "затворена структура", либералните формации - като използващи език на дехуманизация, а лагера около Делян Пеевски - като "отделна вселена". По думите му и т.нар. президентски лагер излъчва ехидност към останалите, което поставя под въпрос способността за бъдещи преговори.

Симеонов допусна, че по-удобен момент за евентуален политически проект на Радев би бил лятото, вероятно малко преди избори, когато може да се възползва от обществената умора и от трудностите пред бъдещ парламент. Той прогнозира и отлив от 100-150 хил. гласа от ГЕРБ към ДПС-НН, като изрази скептицизъм, че ПП-ДБ могат да спечелят мнозинство.

Според социолога политическата система е стигнала дотам, че по места липсват хора дори за изборна администрация, а доверието в изборния процес е силно разклатено. "Час по-скоро политиците трябва да започнат да си говорят", заключи Симеонов, като напомни, че вече се появяват призиви за нова кръгла маса.

