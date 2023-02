Заплаха за американското посолство в Лондон (ВИДЕО)

Посолството на САЩ в Лондон е блокирано, а на намиращите се в него е казано да се скрият и да се отдалечат от прозорците, съобщи „Дейли мейл“.

Видео, споделено в социалните мрежи показва как хората в сградата са приклекнали на пода и са седнали с гръб към стените.

Security alert at US embassy in #London as staff are evacuated and told to stay 'far away from the windows



The US Embassy in London 'locked down' due to a 'suspicious package'. Security forces have taken over the premises, Staff told to stay far away from the windows pic.twitter.com/4utZzRXh6E — Utkarsh Singh (@utkarshs88) February 22, 2023

Един от свидетелите, който живее в близост до посолството и вижда сградата от прозореца си, разказа пред „Дейли мейл“, че в района патрулират въоръжени полицаи. На мястото има полиция с кучета.

Потребителите на социалните медии на място заявиха, че има "много въоръжени полицаи, които крещят", че има заплахата за сигурността.