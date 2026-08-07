Заради атаките в Киев: ЕС удари по производителите на руските ракети "Искандер" и "Сармат"

На 7 август Европейският съюз одобри да включи в списъка със санкции пет нови лица, свързани с руския военнопромишлен комплекс, съобщи върховният дипломат на ЕС Кая Калас. Причината - Москва се възползва от липсата на адекватна противовъздушна отбрана в Украйна, за да бомбардира Киев и граждански райони в цялата страна. Мощни атаки с балистични ракети и дронове поразиха столицата няколко пъти в рамките на дни, като при последната - на 5 август - най-малко 17 души загинаха, а поне 44 други бяха ранени.

Russian ballistic missile and drone strikes on Kyiv overnight heavily damaged multiple civilian logistics sites.



Rozetka's main warehouse in Brovary (Ukraine's largest online retailer) was destroyed, and a Nova Poshta branch in Kyiv's Obolon district was nearly leveled. pic.twitter.com/I6tENs1i9I — Clash Report (@clashreport) August 5, 2026

През юли Русия хвърли и повече контролирани авиобомби върху Украйна, отколкото през който и да е друг месец от началото на пълномащабната инвазия.

„Всяка нова атака срещу Украйна е още една причина Европа да затегне винтовете на Русия“, написа Кая Калас в X.

Each new attack on Ukraine is another reason for Europe to tighten the screws on Russia.



As a response to the recent series of Russian airstrikes, the EU today adopted new sanctions listings targeting five individuals involved in Russia's military-industrial complex.



With its… — Kaja Kallas (@kajakallas) August 7, 2026

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ЕС санкционира хора, които стоят зад руските ракети

Сред петте нови имена в списъците служител на ЕС е посочил пред украинската медия Kyiv Independent Рамил Бадгутдинов, генерален директор на АО „Завод „Металист“ - Серпухов“, който произвежда прецизни електромеханични компоненти, използвани в системи като руската балистична ракета „Искандер-М“.

Беше споменат и Александър Дюкарев, който ръководи АО „Красноярски машиностроителен завод“ – компания, произвеждаща балистични ракети, включително ракетната система РС-28 „Сармат“.

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Петте включени в списъка лица се допълват от директорите на:

„Ирз-Связ“, която произвежда навигационни компоненти за руски ракети;

компанията за софтуер за дронове „Аеромакс“;

космическата и военна компания АО „Изследователски институт за прецизни инструменти НИИ ТП“.

Планове за още санкции

Службата за външна дейност на ЕС, начело с Калас, обсъжда с държавите членки на блока и нов пакет от списъци с между 1600 и 2 000 отделни позиции, съобщават двама служители на ЕС пред Kyiv Independent.

„ЕС трябва да продължи да засилва натиска върху Русия, докато Москва не сложи край на войната“, написа Кая Калас.

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