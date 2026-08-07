Войната в Украйна:

Заради атаките в Киев: ЕС удари по производителите на руските ракети "Искандер" и "Сармат"

07 август 2026, 14:31 часа 1626 прочитания 1 коментар
Снимка: Russian Ministry of Defense
Заради атаките в Киев: ЕС удари по производителите на руските ракети "Искандер" и "Сармат"

На 7 август Европейският съюз одобри да включи в списъка със санкции пет нови лица, свързани с руския военнопромишлен комплекс, съобщи върховният дипломат на ЕС Кая Калас. Причината - Москва се възползва от липсата на адекватна противовъздушна отбрана в Украйна, за да бомбардира Киев и граждански райони в цялата страна. Мощни атаки с балистични ракети и дронове поразиха столицата няколко пъти в рамките на дни, като при последната - на 5 август - най-малко 17 души загинаха, а поне 44 други бяха ранени.

През юли Русия хвърли и повече контролирани авиобомби върху Украйна, отколкото през който и да е друг месец от началото на пълномащабната инвазия.

„Всяка нова атака срещу Украйна е още една причина Европа да затегне винтовете на Русия“, написа Кая Калас в X.

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ЕС санкционира хора, които стоят зад руските ракети

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Сред петте нови имена в списъците служител на ЕС е посочил пред украинската медия Kyiv Independent Рамил Бадгутдинов, генерален директор на АО „Завод „Металист“ - Серпухов“, който произвежда прецизни електромеханични компоненти, използвани в системи като руската балистична ракета „Искандер-М“.

Беше споменат и Александър Дюкарев, който ръководи АО „Красноярски машиностроителен завод“ – компания, произвеждаща балистични ракети, включително ракетната система РС-28 „Сармат“.

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Петте включени в списъка лица се допълват от директорите на:

  • „Ирз-Связ“, която произвежда навигационни компоненти за руски ракети;
  • компанията за софтуер за дронове „Аеромакс“;
  • космическата и военна компания АО „Изследователски институт за прецизни инструменти НИИ ТП“.

Планове за още санкции

Службата за външна дейност на ЕС, начело с Калас, обсъжда с държавите членки на блока и нов пакет от списъци с между 1600 и 2 000 отделни позиции, съобщават двама служители на ЕС пред Kyiv Independent.

„ЕС трябва да продължи да засилва натиска върху Русия, докато Москва не сложи край на войната“, написа Кая Калас.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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