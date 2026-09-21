Руски анализатор видя 55% измама в гласовете за партията на Путин - даже това било занижена оценка

Руският анализатор Борис Овчинников оцени дела на изборните измами в гласовете за „Единна Русия“ на около 55%, след като партията на диктатора Владимир Путин разби "конкуренцията" на парламентарните избори и ще вкара най-много депутати в Държавната дума в своята история, печелейки конституционно мнозинство. След преброяването на 95,18% от гласовете формацията ще спечели между 348 и 356 места в законодателното събрание, което се равнява на 57,83% подкрепа.

Мащабът на фалшифицирането на бюлетини обаче може дори да не е 55 на сто, а да е подценен, обясни Овчинников пред опозиционния канал ASTRA.

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Изчисленията: Изкуствено завишение

Анализаторът на изборни данни е проучил първите 20 000 публикувани протокола, представляващи приблизително 23% от всички избирателни секции. Той публикува изчисленията си във Facebook и коментира пред опозиционната медия, че реалната избирателна активност, без да се отчитат „напълно виртуализираната Москва“ и 3-те милиона души, регистрирали се за онлайн гласуване в други региони, е била под 40%. Извън Москва избирателната активност е била фалшифицирана или по друг начин завишена в приблизително 69% от избирателните секции, а около 31% от подадените гласове в избирателните секции са били фалшиви.

По-рано председателят на руската ЦИК Ела Памфилова каза, че избирателната активност на изборите за Държавната дума е била 59,32% – рекордно висока.

Овчинников основава заключенията си на поведението на избирателните секции при различни нива на активност. До 42% гласовете за „Единна Русия“ и други партии нарастват последователно, както би трябвало при честно преброяване на гласовете, но след това тенденцията се нарушава.

„При избирателна активност от 42–43% се появява забележим дял от избирателните секции с изкуствено завишена активност“, а „при избирателна активност от около 48%, по моите оценки, в по-голямата част от избирателните секции данните са фалшифицирани (а при активност над 60% те са почти изцяло фалшифицирани)“, пише анализаторът във Facebook.

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Самият Овчинников подчертава, че тази цифра е условна. „55% (на фалшификации - бел. ред.) е предварителна точкова оценка. Но тя е много условна - отчита само един вид измама (фалшифициране на избирателната активност) и предполага, че всички фалшифицирани гласове са били приписани на „Единна Русия““, каза той пред ASTRA.

В действителност - отклоненията са по-разнообразни: на някои места системната опозиция е „отписана“ с повече гласове, отколкото всъщност е получила, докато на други „Единна Русия“ дори е получила действителни гласове, предназначени за други партии.

Освен това, по думи на анализатора, извадката вероятно подценява мащаба. Първи докладват не големите градове, а по-скоро периферните избирателни секции, които са по-лоялни към властите. „Всъщност това е добре (за чистотата на анализа), защото създава пристрастие към територии, които са по-лоялни към правителството, и следователно води до по-консервативни оценки за дела на измамите".

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Москва не е включена: там има "масово фалшифициране" на разпределението

Овчинников не е включил Москва в изчисленията си. Във Facebook той пише, че, изглежда, там не са завишавали избирателната активност, а по-скоро „масово са фалшифицирали разпределението на гласовете между кандидатите - нещо, което не се е случвало от 2011 г. насам“.

„Това не е изолиран случай, а разпространено явление в цяла Москва. Резултатите от гласуването на хартия в Москва очевидно са били фалшифицирани в повечето избирателни секции“, заяви той пред ASTRA.

Анализаторът конкретно нарича окупираните територии на Украйна, за които не се публикуват данни по избирателни секции, „черни кутии“: „Там можеш да измислиш каквито си искаш цифри".

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Още едно мнение: Огромна разлика в избирателната активност в различните райони

Ученият Александър Кинев също пише за „огромната“ хетерогенност на избирателната активност в цялата страна: разликата между регионите достига почти 58 процентни пункта - от 93,98% в Чечня до 36,09% в Иркутска област.

Въпреки това няма единна „национална“ тенденция - съседните на Чечня по географско положение и статут републики като Калмикия, Марий Ел и Хакасия, се оказаха в долната половина на класацията, докато сред сибирските и далечноизточните региони с ниска избирателна активност има изключения, например Приморски край, където тя надхвърля 61%.

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Изборни нарушения: повече са, отколкото твърди руската ЦИК

Официално, според Централната избирателна комисия, след обработката на над 95% от протоколите, „Единна Русия“ има 57,83% и може да си осигури 355 места. Председателката на Централната избирателна комисия Ела Памфилова заяви, че в цялата страна са регистрирани само два случая на фалшифициране на гласове – в анексирания Крим и в Марий Ел.

Междувременно платформата за наблюдение „Избори 2026 – Наблюдаваме заедно!“ получи най-малко 50 сигнала за фалшифициране на гласове от различни региони. Абонати и наблюдатели на ASTRA съобщават за нарушения в цялата страна. В Ростов на Дон регистърът за раздаване на бюлетини на един избирател е бил подписан предварително. В Перм, в избирателна секция № 3214, е бил открит пакет в сейф, съдържащ 100% от гласовете за „Единна Русия“, без подписи или печати. В Санкт Петербург, в избирателна секция № 607, камерите са престанали да работят през нощта, а членовете на комисията са били задържани от полицията.

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