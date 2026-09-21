Стана ясно кога Зеленски ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк

Президентът на Украйна Володимир Зеленски планира да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк на 22 септември. Това съобщи за „Суспильне“ източник от кабинета на президента. Делегацията на Зеленски вече отпътува от Украйна за Съединените щати. По последна информация Тръмп и Зеленски ще разговарят утре следобед.

Zelenskyy and his delegation are already en route to the US. Reportedly, Zelenskyy and Trump will meet tomorrow afternoon, Kyiv time. pic.twitter.com/Cjfx4dANQ1 — WarTranslated (@wartranslated) September 21, 2026

„Зеленски планира да обсъди с Тръмп предишните срещи със специалния представител на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и по-нататъшните дипломатически усилия, насочени към прекратяване на руско-украинската война. Отделна тема на преговорите ще бъде енергетиката в контекста на възможни стъпки за приключване на войната“, се посочва в публикацията.

Освен това президентите планират да обсъдят пакет от „зимни помощи“ за Украйна. Включително предоставянето на допълнителни средства за противовъздушна отбрана и лицензиране на производството в Украйна на ракети за противовъздушната система „Пейтриот“.

На 6 септември Зеленски проведе преговори в Киев със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. На 13 септември Песков потвърди вероятността през октомври да бъдат възобновени тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна. По-рано в понеделник Тръмп заяви, че Русия е загубила контрол над нефтопреработката си заради войната в Украйна.