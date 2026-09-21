Войната в Иран::

Стана ясно кога Зеленски ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк

21 септември 2026, 19:12 часа 798 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Стана ясно кога Зеленски ще се срещне с Тръмп в Ню Йорк

Президентът на Украйна Володимир Зеленски планира да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп в Ню Йорк на 22 септември. Това съобщи за „Суспильне“ източник от кабинета на президента. Делегацията на Зеленски вече отпътува от Украйна за Съединените щати. По последна информация Тръмп и Зеленски ще разговарят утре следобед.

„Зеленски планира да обсъди с Тръмп предишните срещи със специалния представител на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и по-нататъшните дипломатически усилия, насочени към прекратяване на руско-украинската война. Отделна тема на преговорите ще бъде енергетиката в контекста на възможни стъпки за приключване на войната“, се посочва в публикацията.

Освен това президентите планират да обсъдят пакет от „зимни помощи“ за Украйна. Включително предоставянето на допълнителни средства за противовъздушна отбрана и лицензиране на производството в Украйна на ракети за противовъздушната система „Пейтриот“.

На 6 септември Зеленски проведе преговори в Киев със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. На 13 септември Песков потвърди вероятността през октомври да бъдат възобновени тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна. По-рано в понеделник Тръмп заяви, че Русия е загубила контрол над нефтопреработката си заради войната в Украйна.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Ню Йорк среща Володимир Зеленски война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес