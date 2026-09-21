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Само трима души в света могат да пътуват в чужбина без паспорт

21 септември 2026, 19:45 часа 876 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Само трима души в света могат да пътуват в чужбина без паспорт

Всеки човек, който пътува на нашата планета, се нуждае от валиден паспорт, за да влезе законно в друга държава. Това се отнася дори за папата, който пътува с документ за самоличност от държавата град Ватикана или от страната си на гражданство.

В света има само три изключения от това общовалидно правило: крал Чарлз III, японският император Нарухито и императрица Масако. Британският монарх е наследил привилегията да пътува без паспорт след смъртта на майка си, кралица Елизабет II, пише svgTRAVELBOOK. Вместо паспорт, на Чарлз III се издава специален документ, съдържащ искане за безпрепятствено преминаване и за защита и подкрепа. Всички останали членове на британското кралско семейство притежават паспорти. 

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Император Нарухито и императрица Масако също се ползват със специален статут. Още през 1971 г. правителството е решило, че издаването на паспорт на императора и императрицата би било „крайно неподходящо“, тъй като техни Величества не е редно да преминават през процедури за влизане като обикновените граждани, пише порталът Asienspiegel. Вместо паспорт, те имат документ от японското външно министерство, което е длъжно незабавно да уведоми страната, в която пътуват, за посещението им. Това изключение не се отнася за другите членове на японското императорско семейство: те пътуват с дипломатически паспорти.

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Паспорти паспорт император Нарухито крал Чарлз III
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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