Литовското правителство обяви извънредно положение в цялата страна. Пресслужбата на кабинета съобщи, че причината е "постоянната заплаха за националната сигурност" и опасността за живота, здравето и имуществото, която носят контрабандните балони, изстреляни от Беларус.

Премиерът на Литва Инга Ругинене заяви, че обявеното извънредно положение "няма да причини неудобства" на литовците. Министърът на вътрешните работи на Литва Владислав Кондратович е назначен за ръководител на оперативния щаб. Той каза, че след обявяването на извънредното положение на военните ще бъдат предоставени допълнителни правомощия за по-ефективно сътрудничество с литовското МВР.

От началото на октомври летище Вилнюс е било затворено за повече от 60 часа поради заплахата за гражданската авиация, породена от контрабандни балони, по официални данни на литовското правителство. Принудителното затваряне засегна над 350 полета и приблизително 51 000 пътници. Навигационни сСледи от такива устройства бяха открити и близо до летище Каунас и във вътрешността на страната.

Напрежението между Литва и Беларус започна да ескалира през октомври. На фона на нарастващата контрабанда на цигари от Беларус, Вилнюс затвори граничните пунктове до края на ноември. След това стотици литовски камиони се озоваха блокирани в Беларус. Минск първоначално ограничи движението на шофьорите, после им позволи да напуснат, оставяйки превозните си средства на определени паркинги. Въпреки ранното отваряне на границата в нощта на 20 ноември, въпросът остава нерешен, обобщава руският опозиционен информационен канал ASTRA.

Беларуският диктатор Александър Лукашенко от своя страна заяви, че самите литовски граждани уж доставят цигари чрез метеорологични балони, закупувайки продуктите от беларуски предприятия за препродажба в страни от ЕС.

