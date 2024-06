Заради помощта към Украйна: Путин заплаши Южна Корея (ВИДЕО)

Това заяви руският президент Владимир Путин по време на посещението си във Виетнам, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

"Що се отнася до доставките на смъртоносни оръжия за Украйна в зоните на бойните действия, това би било много голяма грешка. Ако това се случи, тогава ще вземем съответното решение, което вероятно няма да се хареса на сегашното ръководство на Южна Корея", каза Путин.

Putin threatens… “if South Korea supplies weapons to Ukraine, it will not like the answer,” he said.



