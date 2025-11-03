Заради провал северно от Покровск - руски генерал е свален, твърдят украински източници

Има нова промяна във висшето военно командване на руската армия. Това твърдят украински канали в Телеграм, като засега от руска страна се запазва мълчание - но е показателно, че в последните дни Кремъл усилено затваря мрежата на един от известните руски канали ВЧК-ОГПУ, който редовно изнася вътрешна информация за какво ли не в Русия.

Кой е смененият? Според неофициалната информация, става въпрос за генерал-лейтенант Сергей Милчаков. За смяната съобщават украинският проект "Искам да живея" и украинският журналист Володимир Золкин. "Искам да живея" е насочен към руснаците и основната му задача е да дава информация за руски войници, за които роднините им нямат новини, откакто са отишли в Украйна. А Золкин е известен с видеоинтервюта с пленени от украинската армия руски войници.

Още: Путин замита военното престъпление в Мариупол. Тръмп с нов срок за край на войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

Продолжается парад мясников в российской армии.



1 ноября 2025 года глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сменил командующего 51-й общевойсковой армией – бездарного генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова⤵️ pic.twitter.com/tdu5nkTo9x — Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) November 2, 2025

Милчаков е командващ 51-ва общовойскова руска армия. Точно нейните части тръгнаха да пробиват северно от Покровск, към Добропиля. Първоначално имаше данни за около 15-18 километра напредък, но се оказа, че това са малки щурмови групи, без достатъчно добре осигурен поддръжка и украинците успяха да ги спрат и прочистят в рамките на няколко седмици. Сега украинската армия върви именно от сектора южно от Добропиля към северните покрайнини на Покровск, с което заплашва да провали опитите на 51-ва армия да установи сигурни позиции там и да постави Покровск и Мирноград под оперативно обкръжение.

Генерал-майор Виктор Валерианович Киндеев временно изпълнява длъжността командир на 51-ва армия, добавя Золкин. Освен това, по негова информация, полковник Сергей Наймушин, командир на 132-ра отделна мотострелкова бригада на 51-ва армия, също е свален от поста си и уволнен - заради допуснати големи загуби на хора в бригадата.

Rumor:

Gerasimov reportedly dismissed the commander of the 51st Combined Arms Army Lt.General Sergey Milchakov and the 132nd Brigade (51A) commander Major General Sergey Naimushin for failures in the Dobropillia directionhttps://t.co/R8oS8LoBbI https://t.co/497iR8MUSB pic.twitter.com/ioELYpKtoY — imi (m) (@moklasen) November 1, 2025

Още: Песков пак със знак, че Русия не търси истински мир в Украйна. Най-новото от Покровск (ОБЗОР - ВИДЕО)