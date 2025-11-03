"Русия несъмнено е най-слабата суперсила в света": Американски дипломат

Путинска Русия днес е по-брутална и репресивна от някогашния Съветски съюз, с изключение единствено на времето, когато той се управляваше от Йосиф Сталин. В същото време без съмнение Русия е най-слабата суперсила в света. Това казва бившият посланик на САЩ в Москва (2012-2014) Майкъл Макфол в интервю за Der Tagesspiegel. Тези свои виждания той описва и в новата си книга "Автократи срещу демократи", а пред германското издание не само споделя наблюденията си върху руската политика, но описва и първата си среща с Владимир Путин, състояла се през 1991 г.

"По това време работех върху дисертацията си в Московския държавен университет и помагах за основаването на Националния демократичен институт там. От 1991 г. Путин оглавяваше Комитета по външни отношения на кмета на Санкт Петербург Анатолий Собчак, а от 1992 г. беше негов заместник на кметския пост. Когато опитът за преврат срещу Горбачов от комунистически чиновници през август 1991 г. беше потушен и демократите взеха надмощие, аз, като американец, бях третиран като рок звезда. Така се запознах с Путин в кабинета на Собчак", разказва Макфол.

На въпрос на интервюиращия какво впечатление му е направил Путин тогава и дали се е откроявал с нещо, дипломатът е категоричен: "Напротив. По-скоро изглеждаше скучен бюрократ. Не ми направи никакво впечатление. Успях да го изуча по-отблизо по-късно, когато се присъединих към администрацията на САЩ. През 2012 г. той закри Националния демократичен институт, който аз помогнах да се основе през 1991 г. Срещнах го и когато бях посланик на САЩ в Русия. Смятам го по-скоро за империалист, отколкото за комунист. Той иска да възроди Руската империя."

Още: Европа не може да разчита на по-опитни военни от украинците: Пакт между Киев и балтийските държави

Русия е по-слаба от Китай, но е по-опасна от него

Като държава Русия е по-слаба от Китай, но е по-опасна от него, казва дипломатът.

"Си Дзинпин все още не е нападнал нито една съседна държава. Той не анексира територия. Не позволява да бъдат убивани цивилни в съседни държави. Той също така не е отвлякъл десетки хиляди деца от съседите си. Путин е далеч по-агресивен, дестабилизиращ и опасен от Си Дзинпин. Макар Русия да е по-слаба сила, Путин представлява по-голяма заплаха от Китай под ръководството на Си", посочва той.

Въпреки това предупреждава, че ако Путин спечели в Украйна и му се размине безнаказано, това ще е сигнал за Си, който ще е още по-склонен да анексира Тайван.

Още: "Червеи, свиквайте": Украински командир посъветва руснаците да се запасяват с кибрит и фенерчета

Путин видя, че може да заплашва Запада без последствия

Макфол припомня, че не може да се вярва на нито една дума на Путин: "През 2008 г. той заяви по германската телевизия, че не претендира за Крим. "Русия отдавна признава настоящите граници на съвременна Украйна", каза тогава. А през 2014 г. той анексира Крим. И след това дойде инвазията в Украйна през 2022 г."

След 26 години на власт Путин осъзна, че може успешно да заплашва Запада. Той заплашва НАТО и вижда, че нищо не се случва. Да бъде спрян Путин е не само в интерес на Украйна или Европа, но и в интерес на Америка, смята дипломатът. "Ако не го спрем в Украйна, може да се наложи да го спрем по-на запад. Той би могъл да ни въвлече в директен военен конфликт, което би било още по-скъпо за Съединените щати", е категоричното мнение на бившия посланик.

Подценяването на популистите националисти и как милиони американци споделят мирогледа на Путин

Още: Плашилото на Путин, суперторпедото "Посейдон", няма да може да изпълни мисията си

Дипломатът говори в интервюто и за тенденцията към авторитарна политика в световен мащаб и факта, че милиони американци са подведени да симпатизират на Путин.

"В САЩ подценихме колко координирани са станали нелибералните националисти в международен план. Те координират действията си от десетилетия. Една от най-близките връзки е между Владимир Путин и Виктор Орбан. Сега обаче наблюдаваме нелиберални движения и в демократични страни като Германия, Италия, Франция и Обединеното кралство.

Бруталните действия на Путин в Украйна накараха някои популистки националисти в Европа да се обърнат срещу него — като Джорджа Мелони в Италия. Но Унгария, Сърбия и Словакия остават непоколебими. И, за съжаление, и тук, в САЩ, има милиони хора, които споделят светогледа на Путин повече отколкото моя", казва Макфол.

Тръмп прави колосална грешка

Още: Придворните на Путин го вкараха в капан: Как Кремъл надцени силите си и удави "Лукойл"

В продължение на повече от два века Америка се стремеше да изнася демокрация извън пределите си. Днес обаче президентът Доналд Тръмп не подкрепя демокрацията в чужбина, казва дипломатът.

"Ако погледнем историята на САЩ, винаги е било ясно, че е по-добре за Америка и света, ако светът стане по-демократичен. Тръмп е първият президент от 1945 г. насам, който фундаментално не е съгласен с това мнение. Той премахна Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID). Тази организация е създадена през 1961 г. от Джон Ф. Кенеди, който разбираше, че в идеологическата борба със Съветския съюз е важно да укрепим нашите приятели.

Тръмп също така замрази финансирането на Националния фонд за демокрация. Тази организация е създадена от Роналд Рейгън през 1982 г. Републиканец. Всички тези инструменти биха могли да бъдат реформирани днес. Но да ги спрем е колосална грешка", казва Макфол.

Трагично е, че САЩ се отказаха да работят съвместно с Европа

Още: Пропаганда ли са новите ядрени оръжия на Русия? Руслан Трад в Студио Actualno (ВИДЕО)

Нещо повече - дипломатът е на мнение, че САЩ трябва да действат в съгласие с Европа и освен това трябва да работят за укрепване на мултинационалните организации като ООН.

"През февруари САЩ се оттеглиха от Съвета на ООН по правата на човека, но трябва да направят точно обратното – да се присъединят отново към него и да се включат в работата му за противодействие на авторитарното влияние на Русия и Китай", казва той. Защото Русия и Китай правят точно обратното - те не се оттеглят от международни организации, а се опитват да ги използват.

За Европа Макфол казва: "Виждам истински ренесанс сред европейските сили: те приемат сериозно заплахата от Русия и играят значителна роля в противодействието на Путин. Това е похвално. Трагично е, че ние, Съединените щати, не действаме в съгласие с европейците."

Интервюто е преведено от рускоезичния сайт briefly-news.com.