Има сделка: Бабиш ще управлява Чехия с крайнодесните

Вероятният следващ министър-председател на Чехия - популистът Андрей Бабиш - подписа в понеделник, 3 ноември, коалиционно споразумение с крайнодясната партия „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) и с дясната формация „Автомобилисти за себе си“ (Motoristé sobě). Коалицията ще разполага със 108 от 200 места в долната камара на парламента. Партията на Бабиш ANO има 80 места, SPD – 15, а т.нар. „Мотористи“ – 13.

Бившият премиер Андрей Бабиш е милиардер и агромагнат, чийто успех на последните парламентарни избори предизвика опасения в ЕС и сред опонентите му за бъдещи съюзи, които той би могъл да сключи на европейско ниво с унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия министър-председател Роберт Фицо. Такъв алианс например би заел по-солидна позиция срещу помощта на ЕС за Украйна: Орбан прави мини алианс, който да спира помощта на ЕС за Украйна.

И въпреки опасенията в Чехия, че Бабиш може да е в потенциален конфликт на интереси, президентът Петър Павел му възложи да сформира правителство миналата седмица – стъпка към официалното му номиниране за министър-председател.

Още пречки, които коалицията може да създаде в ЕС

Бабиш и неговото дясно популистко движение ANO вероятно са най-малко радикалната партия в бъдещото правителство, което, изглежда, ще намали подкрепата си за инициативите на ЕС в областта на миграцията и климата като ETS2 - системата за търговия с емисии. То вероятно ще се бори и срещу опитите на Брюксел да забрани двигателите с вътрешно горене.

След чешките избори в началото на октомври автомобилната партия, наричана „Мотористите“, се оказа в центъра на политическото внимание, след като вероятният външен министър Филип Турек, излъчен от формацията, се забърка в скандал заради предполагаеми расистки, сексистки и хомофобски коментари, публикувани в профила му във Facebook. Те датират още отпреди той да влезе в политиката. Турек отрече да е автор на постовете.

Потенциалният министър на околната среда при Бабиш и председател на „Мотористите“ Петър Мацинка също предизвика бурна реакция, след като омаловажи човешкото въздействие върху климатичните промени, твърдейки, че това е „чиста пропаганда“.

След като в Прага бъде сформирана коалиция, президентът назначава премиера и другите министри, предложени от министър-председателя, но правителството все пак трябва да спечели вот на доверие сред законодателите в рамките на 30 дни, пише Politico.

