Заради скандала с Варшава: Зеленски отказа да пътува до Полша за важна конференция

Украинският президент Володимир Зеленски е отменил пътуването си до полския град Гданск, където трябваше да присъства на Конференцията за възстановяване на Украйна. Вместо него начело на украинската делегация ще бъде премиерът Юлия Свириденко.

"Аз ще ръководя украинската делегация и цялостната ни работа на URC-2026 (Ukraine Recovery Conference 2026 - Конференция за възстановяването на Украйна 2026) в Гданск. Украинската делегация на конференцията ще включва представители на украинския бизнес, ръководители на държавни компании, представители на нашите общности от цялата страна и, разбира се, държавни служители и парламентаристи. Многобройни събития на различни нива ще укрепят Украйна, Полша, всички наши партньори и Европа", написа Свириденко в социалните мрежи.

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Украйна очаква да бъдат подписани споразумения, които да подобрят отбранителната способност на страната, и да разширят икономическото й сътрудничество с партньорите, особено в енергийния сектор.

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