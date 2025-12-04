Могерини подава оставка

След задържането й за разпит и повдигнатите й обвинения от Европейската прокуратура - Федерика Могерини подаде оставка като ректор на Колежа на Европа, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Самата Могерини обяви новината в имейл – видян от италианската медия – изпратен до персонала и студентите на престижното училище в Брюж. „В съответствие с изключителната строгост и почтеност, с които винаги съм изпълнявала задълженията си, днес реших да подам оставка от поста си на ректор на Колежа на Европа и директор на Дипломатическата академия на Европейския съюз“, написа Могерини.

Тя изразява увереността си, че колежанската общност в нашите три кампуса ще продължи пътя на иновациите и високи постижения, който сме проправили заедно през последните пет прекрасни години.

"Гордея се с постигнатото заедно и съм дълбоко благодарна за доверието, уважението и подкрепата, които студентите, преподавателите, персоналът и възпитаниците на Колежа и Академията ми оказаха и продължават да ми показват. За мен беше чест и удоволствие да служа на колежанската общност и нейната мисия, заедно с всички вас“, написа Могерини в имейла, който беше публикуван и няколко минути по-късно на уебсайта на Колежа на Европа.

Действията на Европейската прокуратура

Междувременно Европейската прокуратура (EPPO) в момента анализира преписите от разпитите на Могерини, Стефано Санино и Чезаре Дзегрети, тримата заподозрени в разследването за предполагаеми нарушения, свързани с Европейската служба за външна дейност (EEAS) и Колежа на Европа в Брюж, отговарящ за обучението на бъдещи дипломати на ЕС.

Според служител на EPPO, разглеждането на събраните материали – които включват и електронни устройства и документи, иззети по време на претърсванията – „ще отнеме време“ и към този момент „не се очакват незабавни развития“. ОЩЕ: Ева Кайли от "Катаргейт" след ареста на Могерини: Белгия не е безопасна за политиците