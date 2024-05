Заради замразени активи: Руски олигарх иска 16 млрд. долара обезщетение

Новината съобщи NEXTA TV в социалната мрежа Х. Още: Съдът на ЕС вдигна санкциите срещу двама приближени до Путин олигарси

Фридман оцени стойността на активите си, замразени в Люксембург, на почти 16 милиарда долара. По думите му това е груба оценка, тъй като бизнесменът не може да привлече експерти оценители от ЕС заради санкциите, а на люксембургските му компании е забранено да споделят каквато и да е финансова информация с него.

Russian oligarch Mikhail Fridman, co-founder of Alfa Group, Russia's largest bank, has demanded $15.8 billion from Luxembourg as compensation for his frozen assets



Fridman estimated the value of his assets frozen in Luxembourg at almost $16 billion. According to him, this is a… pic.twitter.com/k4cVbvSADx