Хранително отравяне в затвора: Ето къде

Тридесет затворници в затвора Нафплио на Пелопонес са показали симптоми на хранително отравяне в сряда, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на държавната телевизия ERT в четвъртък сутринта.
Седем затворници са хоспитализирани в болница „Нафплио“, докато останалите остават под медицинско наблюдение в заведението.
Властите са започнали разследване, за да установят източника на епидемията. ОЩЕ: На свобода без да очакват: Ураган събори покрива на затвор (ВИДЕО)
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.