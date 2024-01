Здрав бой с полицията в Германия: На шествие на германски комунисти и пропалестински демонстранти (ВИДЕО)

Тон в шествията даде ежегодното почитане на паметта на германските комунисти Роза Люксембург и Карл Либкнехт. На него се събраха и хора, които протестират срещу доставките на оръжие в Украйна и в подкрепа на Палестина и Йемен.

Освен него, имаше още шествия в подкрепа на демокрацията и върховенството на закона и правото в Турция, шествие, посветено на 100 дни от вземането на израелци за заложници от "Хамас" и шествие в защита на демокрацията. Де факто тези три шествия бяха в противовес на първото, което започна и най-рано. Всичко това доведе до сблъсъци.

