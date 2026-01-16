Зеленски е "пречка" за мир: Украинският президент отвърна на Тръмп (ВИДЕО)

Украйна „работи много добре“ със Съединените американски щати по отношение на мирните преговори, каза украинският президент Володимир Зеленски по време на съвместна пресконференция с чешкия си колега Петр Павел на 16 януари. Така той коментира изказването на американския държавен глава Доналд Тръмп, който отново се обърна на 180 градуса и заяви, че не диктаторът Владимир Путин, забавя преговорния процес, а самият Зеленски.

„Просто не сме на едно мнение по някои въпроси. Това е разбираемо. Аз защитавам интересите на нашата държава. А според мен ултиматумите са неприложим модел за демократични отношения", отправи критика украинският лидер.

Преговори по два аспекта - делегация на Украйна е заминала за САЩ

В същото време президентът на Украйна добави, че делегация е заминала за САЩ за преговори. Според Зеленски в момента се работи по два документа.

„Трябва да финализираме някои материали, свързани с гаранциите за сигурност и пакета за просперитет (за инвестиции, възстановяване и глобално развитие на Украйна - бел. ред.). Ако всичко бъде финализирано, ако има одобрение от американска страна. Защото считам, че от наша страна сме приключили. Тогава ще бъде възможно да ги подпишем по време на форума в Давос“, добави Зеленски, цитиран от УНИАН, във връзка с представеното в края на миналата година 20-точково проектопредложение за мир.

Тръмп пак обърна палачинката

В интервю за Reuters преди дни Тръмп заяви, че руският диктатор Владимир Путин бил „готов да сключи сделка“, макар той да не е показвал никакви индикации за това и продължава да отказва прекратяване на огъня. Кремъл не се е отместил и на сантиметър от максималистичните си цели в Украйна, включително превземането на цял Донбас.

Според американския президент обаче именно Зеленски е този, който пречел за края на войната, въпреки че украинският лидер е постоянно ангажиран с мирния процес.

Доскоро Тръмп разгласяваше как е разочарован от Путин, как той е пречката за мир и как не е имало атака срещу резиденцията му в Новгородска област от страна на украинските сили, както твърди Москва.

В същото време полският премиер Доналд Туск подчерта, че именно Русия е отхвърлила мирния план на САЩ. Единственият отговор на Русия бяха поредните ракетни атаки срещу украински градове, припомни той.

