Зеленски изуми британските депутати и показа колко напред е Украйна - с едно докосване контролира сигурността в реално време (ВИДЕО)

18 март 2026, 12:03 часа 1756 прочитания 1 коментар
Украинският президент Володимир Зеленски представи пред британския парламент доказателства, че развитието на системите за сигурност може да бъде бързо и по-евтино от старите системи за отбрана. Той показа iPad със софтуер, който позволява на украинските власти да контролират сигурността в реално време. "Това е истина. Разполагаме с тези iPad-и – аз имам един, премиерът ми има един, министърът ни на отбраната и най-висшите ни военни командири също го имат. Той ни позволява да виждаме фронтовата линия в Украйна и дори всеки убит враг – с видеодоказателства", заяви украинският лидер пред депутатите в Обединеното кралство, където беше на посещение, за да подпише отбранително споразумение.

"В момента 90% от руските загуби на фронта се дължат на нашите дронове. Ето защо е толкова важно да знаем кой има предимство при дроновете и да бъдем бързи и силни в отбраната срещу тях", подчерта още Зеленски.

iPad, който показва в реално време атаките срещу Украйна и украинските срещу Русия

iPad-ът показва също така "всеки удар в нашето въздушно пространство, в морската ни зона и нашите удари с голям обсег срещу Русия. Той ни дава контрол в реално време върху безопасността на хората, както и върху инфраструктурата и енергийния ни сектор. И вярвам, че еволюцията на сигурността ще даде възможност на всеки лидер, всеки министър на отбраната – и дори на обикновените хора – да разполагат с инструменти като този, а с тях – и с високо ниво на защита на живота. Лидерите и министрите работят за хората. И ако лидерите имат власт, то е само защото хората им се доверяват за своята сигурност. С инструменти като този хората не само ще имат доверие – те ще могат сами да видят какво се прави за тяхната сигурност в реално време", заяви украинският президент.

Зеленски: Произвеждаме поне 2000 прехващача дневно, можем и повече. Ако „Шахед“ трябва да бъде спрян в ОАЕ или в Европа, можем да го направим

Володимир Зеленски каза също, че Украйна е в състояние да произвежда поне 2000 "ефективни и изпитани в бой" прехващача всеки ден. "Можем да произвеждаме и повече – това зависи от инвестициите. Имаме нужда от около 1000 прехващача на ден, а можем да доставяме поне още 1000 на ден на нашите съюзници", подчерта той.

"Второ, знаем как да изградим радарно и акустично покритие, за да реагираме на приближаването на „Шахед“-и и други дронове. Трето, разполагаме със софтуер, който позволява на радарите да продължат да работят дори при заглушаване в условията на електронна война. В реално време анализираме вражеските честоти и реагираме на тях. И благодарение на тази система разбираме колко ефективна е нашата отбрана срещу почти всеки атакуващ дрон и можем да преместваме позициите си и противовъздушната отбрана, за да постигнем по-добри резултати. Този iPad осигурява пълен контрол над ситуацията, защото разполагаме със система за използване на нашите отбранителни средства", подчерта Зеленски.

"Ако „Шахед“ трябва да бъде спрян в Обединените арабски емирства – можем да го направим. Ако трябва да бъде спрян в Европа или Обединеното кралство – можем да го направим. Това е въпрос на технология, инвестиции и сътрудничество. А фактът, че преживяхме тази зима, която Русия се опита да направи смъртоносна за всички наши семейства, показва, че нашите решения работят", категоричен е украинският президент.

Той разказа и как би могло да изглежда предложението на Украйна за сигурност, що се отнася до британските военни бази в Кипър на фона на войната в Иран. "Нашите експерти биха разположили екипи за прехващане, биха инсталирали радари и акустично покритие - и всичко това би функционирало. Ако Иран предприеме мащабна атака – подобна на руските атаки – ние бихме гарантирали защита. Това е видът подкрепление, което предлагаме, и то може скоро да се наложи в цяла Европа. А дроновете могат да се изстрелват не само от сушата, но и от кораби в морето. Такива удари с голям обсег вече не са рядкост. Различни страни вече ги използват. И тъй като в европейските морета все още има много танкери от руския „сенчест флот“, изстрелването на дронове от такива кораби вече не е нещо неочаквано", допълни Зеленски.

Зеленски заговори за украински системи от дронове за океана и предложи решения за войната в Иран

Украинският лидер каза, че скоро страната му ще разполага със системи от дронове, които могат да работят от океана. "Започнахме с прости морски дронове от типа „камикадзе“. След това създадохме дронове с куполи, способни да свалят хеликоптери. Сега разполагаме с дронове, които могат да свалят руски изтребители от морето. Разработихме лодки, които превозват други дронове. Имаме и лодки, които нанасят удари по цели на сушата от морето. Развиваме и по-стабилни дронове, които могат да действат по-дълго и по-ефективно в морето. Скоро – и то не в далечно бъдеще – ще разполагаме със системи, които могат да работят дори в океански условия. Работим активно и върху подводни системи. Така че, изправени пред заплахите в Черно море, ние намираме подходящите решения за сигурност.

Тези решения могат да бъдат използвани и във вашите случаи – включително в сложни ситуации като днешната в Ормузкия проток. Дроновете могат да решават проблеми, с които дори флотът понякога не може да се справи", обърна се Зеленски към британските депутати.

"Трябва да отидем по-далеч. Трябва да изградим съвременни отбранителни сили – заедно. Само заедно, с вас, с нашите съюзници. В Европа трябва да създадем всички нива на противовъздушна отбрана – срещу дронове и всички видове ракети, включително балистични. Нашите морета трябва да бъдат сигурни, а нашите сили в другите морета трябва да бъдат защитени от всякакви заплахи. Европа не само разполага с този потенциал – тя има и мисия: да защитава не само себе си, но и това, в което вярва. Ние вярваме в хората, в техните права и свобода. Ние вярваме в културата. И искаме нациите да живеят в истински мир, в силен мир, а общностите – в уважение. Заедно Европа е глобална сила – такава, без която светът не може да се справи и срещу която никой не може да се противопостави. Трябва да развиваме тази сила и можем да го направим. И трябва да я насочваме – можем да го направим", категоричен е Володимир Зеленски.

Зеленски се срещна с Марк Рюте 

По-късно украинският лидер се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. "Обсъдихме много различни теми, но преди всичко укрепването на противовъздушната отбрана и защитата на нашите граждани от руски атаки. Много сме благодарни за инициативата PURL, която ни позволява да закупуваме ракети за системите „Пейтриът“ от Съединените щати. Ще работим за привличането на нови държави към тази инициатива и за увеличаване на приноса", написа Зеленски в социалните мрежи.

"Разбира се, обсъдихме и ситуацията около Иран и нейното въздействие върху Украйна и цяла Европа. Русия не трябва да извлича никаква полза от това, нито да получава възможност да удължи войната си срещу Украйна", смята украинският президент.

Димитър Радев Отговорен редактор
