Зеленски към Путин: Каня те на преговори в Киев. Ако ти стиска

Украинският президент Володимир Зеленски отговори на диктатора Владимир Путин с публична покана да заповяда на преговори в Киев. Това стана след като от Москва за пореден път заявиха нагло, че очакват Зеленски да се яви в Кремъл, за да разговаря с Путин, като щели да му гарантират сигурността. Самият факт държава агресор, която води завоевателна свирепа война срещу съседна държава да оправя покана към нейния лидер да я посети под предлог, че така проявява "добра воля", е цинизъм, който трудно се вмества в някакви представи. Впрочем равнява се може би само на заявлението на американския президент Доналд Тръмп от вчера, 29 януари, че Путин благоволил да не бомбардира тези дни Киев и това било "много мило".

"Разбира се, невъзможно е да се срещна с Путин в Москва. Все едно да се срещна с Путин в Киев. Мога да го поканя в Киев; нека дойде. Публично го каня, ако той реши, разбира се", заяви Зеленски на брифинг.

Зеленски отново обясни, че руснаците са пределно наясно, че той няма как да приеме мястото за преговори да е в Москва, и точно затова отправят тази покана - с ясното съзнание, че е невъзможно тя да бъде приета, следователно си осигуряват да няма примирие и постигане на мир.

Още: Русия с ултиматум към Зеленски за преговори с Путин (ВИДЕО)

"Когато някой не иска да се срещне, но не може да го каже директно по някаква причина, тогава се чуват тези покани от Москва. Ясно е защо това се случва", каза Зеленски.

Той добави, че като изключим този очевидно невъзможен вариант, всякакъв друг реален формат за среща между него и Путин е приемлив за украинската страна.

Гарантираме му сигурността: Путин кани Зеленски на преговори в Москва