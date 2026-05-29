Зеленски: Не е само Русия, и други държави не искат Украйна да разработва свои системи за противовъздушна отбрана

Не само Русия, но и някои други държави не искат Украйна да разработва собствена система за противовъздушна отбрана, способна да прехваща балистични ракети. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на телемаратон. „Не само Русия не иска украински балистични ракети. Русия – по очевидни причини, и не само Русия – също по очевидни причини. Причините са свързани с бизнеса, с конкуренцията“, заяви той.

Държавният глава отбеляза, че Украйна в момента промотира идеята за създаване на европейска система за противоракетна отбрана. Швеция е първата страна, която се е съгласила с предложението, каза президентът. Според Зеленски, Украйна се надява до есента да привлече още няколко държави към този проект, за да започне практическа работа по създаването на система за противоракетна отбрана.

В момента само шест държави притежават собствени противоракетни системи за отбрана, способни да прехващат съвременни балистични ракети: Съединените щати (GMD, Aegis BMD (SM-3), THAAD и Patriot PAC-3 MSE), Русия (S-500 и S-400), Израел (Arrow-2/Arrow-3 и David's Sling), Китай (семейството HQ-19 и DN-3), Индия (PAD и AAD) и вероятно Иран (системата Arman). Други държави използват вносни системи или чуждестранни технологии (предимно американски или руски), а не изцяло местни разработки.

Ден по-рано украинският президент написа писмо до президента на САЩ и Конгреса, в което поиска спешна доставка на зенитно-ракетни системи Patriot във версия PAC-3, способни да прехващат балистични ракети. В писмото Зеленски отбелязва, че притежанието на балистични ракети е последното значително предимство на Русия във войната срещу Украйна. Президентът изрази убеждението си, че Путин ще избягва реални мирни преговори, докато запазва това предимство.