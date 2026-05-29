Край: Ливърпул изпусна още един от титулярите си като свободен агент

Английският гранд Ливърпул изпусна още един титуляр да напусне клуба като свободен агент. След като по-рано "червените" се разделиха с Мохамед Салах и Анди Робъртсън, сега от "Анфийлд" си тръгва и Ибрахима Конате. Мърсисайдци не успяха да се споразумеят с френския защитник за нов договор и сега той ще напусне клуба, за да се присъедини към друг отбор със свободен трансфер.

Ибрахима Конате окончателно напусна Ливърпул

Централният защитник игра като титуляр през целия сезон, но не направи силна кампания, като бе неубедителен в много от мачовете на мърсисайдци. Такова бе представянето на целия отбор, но при Конате се забелязваше по-сериозен спад във формата. Въпреки че не демонстрира най-добрата си форма, Конате бе повикан в състава на Франция за Мондиал 2026, а вероятно ще бъде и титуляр.

Още: Реал Мадрид го отхвърли, но не и Барселона - световна звезда ще играе на "Камп Ноу"

Иначе Конате бе изкушаван в последните месеци от испанския колос Реал Мадрид. Не е ясно дали "кралете" все още проявяват интерес към защитника и дали той ще премине на "Сантяго Бернабеу", или ще потърси друго развитие на кариерата си. Преди година още един защитник на Ливърпул пое в посока Мадрид - Трент Александър-Арнолд.

Бъдещето на Конате ще стане ясно на по-късен етап, като в случай, че то е свързано с Реал Мадрид, първо ще трябва да минат президентските избори в клуба. Както е известно, Флорентино Перес сам свика извънредни избори, като има конкурент за президентския пост. Така някои събития около "белите" ще се забавят до деня на изборите, включително обявяването на новия мениджър.

Още: Входящ трансфер на "Анфийлд": Ливърпул привлече млад суперталант