Иран твърди, че е свалил американски самолет край Бушер (ВИДЕО)

Иранската държавна телевизия съобщи рано тази сутрин, че американски самолет е бил унищожен в иранския окръг Джам, близо до град Бушер. Припомняме, че именно в Бушер се намира едноименната атомна електроцентрала. Новината бе потвърдена от губернатора Масуд Тангестани, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че засега няма потвърждение на тази информация от страна на САЩ.

Същевременно американският президент Доналд Тръмп отново обяви, че Иран са победени военно. Той обаче даде висока оценка на преговарящите. "Те са много добри преговарящи — те са хитри — но ние държим всички карти, защото вече сме ги победили военно", заяви в интервю за Fox News той.

По-рано тази вечер стана ясно, че САЩ и Иран вероятно са се договорили за удължаване на примирието с още 60 дни. Очаква се то да бъде официално потвърдено до часове. Въпреки това в редица агенции се появи информация, че Доналд Тръмп все още не е дал разрешение за подписване на подобно споразумение.

