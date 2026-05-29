Осъдиха обвиняемите за планирания атентат срещу концерт на Тейлър Суифт във Виена

ъдебните заседатели в Областния съд в град Винер Нойщад признаха за виновен 21-годишния Беран А. за планирания атентат срещу концерт на Тейлър Суифт във Виена през август 2024 година. Беран А. бе осъден на 15 години лишаване от свобода. Другият обвиняем Арда К. получи присъда от 12 години, съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ. Присъдите все още не са окончателни.

Беран А. и Арда К. бяха осъдени и за съучастие в опит за убийство, тъй като според съда са насърчавали Хасан Е. при терористично нападение с нож в Мека. Като част от терористична клетка тримата са планирали атаки в Мека, Истанбул и Дубай.

Докато двамата обвиняеми се върнали в Австрия, без да извършат нападенията, Хасан Е. атакувал от името на терористичната организация "Ислямска държава" служител по сигурността пред Голямата джамия в Мека. Оттогава той е задържан в Саудитска Арабия и се очаква изход от наказателното производство срещу него. Според обвинението двамата подсъдими са го подкрепяли чрез дълги телефонни разговори в дните преди атаката.

По време на процеса двамата обвиняеми представиха отсъстващия Хасан Е. като основната движеща сила, която не се е нуждаела от психологическа подкрепа и така или иначе би извършила нападението. Осемте съдебни заседатели обаче не приеха тази версия, информира ОРФ.Те по-скоро са се доверили на аргументите на прокурора, който заяви в заключителната си пледоария: „Впечатлението, което обвиняемите оставиха тук, не е това на бедни последователи, които лесно могат да бъдат манипулирани“. В последните си думи двамата обвиняеми изразиха разкаяние и използваха това свое изявление в съда, за да се извинят.

В центъра на делото бяха плановете за атентат на Беран А. през август 2024 година. Според прокуратурата австриецът със северномакедонски корени многократно е полагал клетва за вярност към екстремистката групировка "Ислямска държава".Той е планирал да нападне множество хора пред стадион "Ернст Хапел", след което да се самоубие. За тази цел, следвайки инструкции по интернет, той е произвел малко количество от експлозива TATP и неуспешно се е опитал да закупи оръжия като автомат и ръчна граната.

След сигнал от разузнавателна служба е бил арестуван на 7 август - ден преди първия от трите планирани концерта на Тейлър Суифт, след което всички концерти бяха отменени.

Разследването е разкрило и международни планове на предполагаемата клетка на "Ислямска държава". Беран А. беше обвинен и в това, че в началото на 2024 г. заедно с Арда К. и своя съученик Хасан Е. са планирали отделни атентати в Близкия изток. Двамата обвиняеми признаха, че са пътували съответно до Дубай и Истанбул с намерение да извършат атентати там, но в крайна сметка не са осъществили тези планове.

