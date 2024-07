Зеленски: През юли Украйна ще укрепи защитата на небето си (ВИДЕО)

Юли може да донесе още повече сила на Украйна, особено в защитата на нашето небе и постигането на истинска сигурност за страната ни. Ние ясно виждаме какво трябва да се постигне в преговорите с нашите партньори, преди всичко със САЩ.

Това заяви в традиционното си вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски.

"От решаващо значение е да запазим непоколебимата си вяра, че животът трябва да надделее над руската война и всички враждебни амбиции на Путин", подчерта украинският президент.

„Това е абсолютно възможно. Но само ако поддържаме не само нашата смелост, но и смелостта на нашите партньори. Оръжия с голям обсег, бойни самолети за Украйна - с достатъчно качество и количество, и повече системи за противовъздушна отбрана - са решаващи фактори, влияещи върху целия ход на тази война", посочи още Зеленски.

