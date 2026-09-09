Зеленски пристигна в Норвегия за погребението на крал Харалд Пети (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Норвегия за погребението на крал Харалд Пети, предаде Франс Прес. Посещението на украинския президент също така ще му даде възможност да води разговори в Осло за подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна, отбелязва агенцията.

По време на погребението, което ще се състои утре, Зеленски ще се срещне с норвежкия премиер Йонас Гар Стьоре, се казва в изявление на канцеларията на министър-председателя.