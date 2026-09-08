Кабинетът "Радев":

ЕС разреши: Украйна може да купи ракети Patriot със заема от 90 милиарда евро

08 септември 2026, 16:31 часа 900 прочитания 0 коментара
Снимка: Генеральний штаб ЗСУ/украински генщаб
ЕС разреши: Украйна може да купи ракети Patriot със заема от 90 милиарда евро

Европейската комисия одобри искането на Украйна да закупи ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot), като използва пари от заема от ЕС в размер на 90 млрд. евро, съобщи на 7 септември обществената украинска медия Suspilne, позовавайки се на анонимен представител на ЕС. Ден по-рано Европейската комисия заяви, че Украйна може да поиска да използва част от заема за закупуване на тези ключови за защитата срещу Русия оръжия, а и на друго оборудване, от трети държави, ако продуктите не са налични в рамките на Европейския съюз.

На 1 септември Suspilne съобщи, че Украйна официално е поискала от Европейската комисия да финансира закупуването на ракети прехващачи за системите Patriot чрез програмата. Киев поиска над 2 млрд. евро за закупуване на ракетите.

Снимка: Getty Images

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Колко още пари остават по компонента за оръжия в заема и какво ще се купува?

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По-рано Европейската комисия беше получила от Киев списък с оръжия, които ще бъдат закупени с по-голямата част от оставащите 6 млрд. евро по отбранителния компонент на заема. Повечето от позициите в списъка са оборудване, произведено в Украйна и ЕС, по-специално дронове.

На 2 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди, че Украйна за първи път официално е поискала от ЕС да финансира ракети PAC-3 за системите Patriot чрез европейския заем.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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