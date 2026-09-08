Как да говорим без стигма за мъжкото ментално здраве: Пенко Пенков и Мартина Костелянчик в Студио Аctualno (ВИДЕО)

Забелязал съм, че мъжете започваме да мислим, когато някой ни провокира. Това го видях и в личен план. Затова и един от главните ни герои е точно такъв персонаж - той е много по-зрял човек, преминал през някакви по-трудни периоди. Неговата роля е да провокира нашия главен герой Сашо.

Това разказа в предаването "Студио Actualno" Пенко Пенков, режисьор на новия късометражен филм "I didn't help", който поставя въпроса за мъжкото ментално здраве.

Сюжетът проследява историята на 29-годишния Сашо (Мартин Тасков), който посещава тату студио, с цел да си направи татуировка, с която да запомни труден период от живота си. Вътре го посреща татуист на име Киро (Китодар Тодоров), мъж на средна възраст, който говори директно, често вулгарно и без филтър. Това, което започва като стандартна тату сесия, постепенно се превръща в труден, неловък, комичен, но болезнено честен разговор между двама мъже.

Филмът представя мъжете нито като герои, нито като жертви. Той ги показва такива каквито са. Понякога объркани и несигурни, понякога груби, понякога смешни. Именно тази честност прави темата достъпна и разпознаваема.

"Искам да накарам мъжете да говорят. Точно това ми помогна на мен да изляза от тези трудни периоди. Колкото повече се затварям в себе си и в главата си, толкова по-сложно става и толкова повече задълбавам", сподели Пенков пред камерите на Actualno.

Продуцентът на филма Мартина Костелянчик разказа, че без значение колко е трудно финансирането и направата на независими продукции, целият екип вярва в историята и това я е направило осъществима.

"Всички вярваме в идеята на филма. Аз мога да се обърна към целия екип на филма, който работи безвъзмездно. В България, а може би и не само тук, киното се случва с много любов, мотивация и търпение. И всички, които вярват в идеята и историята на филма, скачат със знания и време и така се случва киното", обясни Костелянчик.

Повече за филма - вижте в интервюто.