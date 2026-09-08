Победата за нас е задача №1: Василена Киара с разказ за инициативния комитет на Гюров-Кандев отвътре (ВИДЕО)

"Естествено, победата е първостепенната задача на нашия инициативен комитет, защото победа на другия кандидат би означавало слагането на всички яйца в една кошница и липсата на баланс - нещо, което мен много ме притеснява. Като един млад човек, желая да остана в България, така че ние се целим към победата. Шансовете на Гюров-Кандев са огромни - аз ги забелязвам в разговорите с хората". Това заяви в Студио Actualno едно от лицата на протеста на младите медици и впоследствие инициатор на големите антиправителствени протести през 2025 г. Василена Киара. По думите й политическият аспект в кампанията трябва да остане далеч, тъй като за хората в инициативния комитет президентът не трябва да бъде зависим от политически формации.

По думите й основната мотивация да се включи е личното отношение, което е видяла от Гюров. "Ако си спомняте, когато встъпи в длъжност като министър-председател, първата му среща беше с нас, младите. Тогава аз вече имах опит в срещи с политически лица. Беше минало близо година, откакто бяхме започнали нашите протести, но за първи път видях нещо различно в тази среща. Бях свикнала да виждам политици, които правят срещи проформа с младите. Когато отидохме в Министерски съвет, пред нас заставна човек, който видях, че се притеснява от това как ще протече тази среща. Притеснява се дали ще може да свърши работа на всички тези хора, които са дошли там с някакви каузи, което за мен беше признак на човешкото в него и признак на желанието му да свърши работа", разказа още тя.

На въпрос кои други лица са членове на инициагивния комитет от името на младите хора, Киара акцентира: "Има изключително много хора, представители на младежта в България, не само от протестите. Хора, които не са само популярни покрай протестите, но все пак носят със себе си и кауза. Има и много други широко популярни личности, изградили кариера далеч от политиката".

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Подкрепата към Гюров - откъде ще дойде?

"Хората в днешно време са изключително отвратени от съществуващите политически формации, вкл. и на голяма част от младите. Президентската институция трябва да бъде тази обединителна сила и това го виждаме и в кампанията на госпожа Йотова. Виждаме го в кампанията на Андрей Гюров. Това е опит да покажат се покаже, че те са готови да бъдат обединители, а не разделители. Политическият аспект трябва да бъде далеч от кампанията за президентството, тъй като ние не искаме президента да бъде зависим от политически формации. Не искаме да изпълнява заповедите на някоя политическа формация. Искаме да бъде коректив на властта", обясни още тя на въпрос дали ще се прибегне до официално искане на партийна подкрепа от екипа на Андрей Гюров или Георги Кандев.

Тя припомни, че Гюров заяви официално желанието да бъде подкрепен от избирателите, от гражданите, а не от политическите централи.

"За мен е изключително важно липсата на реално партийно обвързани лица в нашия инициативен комитет. При нас има изключително много общественици - за първи път аз в моят съзнателен живот виждам хора, които досега са били далеч от политиката. И сега те вярват, че избора, който правим днес, ще определи бъдещето ни. Аз го правя заради това и смятам, че всеки един човек в България трябва да бъде политически активен, за да може да определя бъдещето. Ако ние не бъдем част от политиката днес, бъдещето ни го избират други хора", каза още тя.

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По думите на Василена Киара, победата е първостепенната задача.

"Защото победа на другия кандидат би означавало слагането на всички яйца в една кошница и липсата на баланс - нещо, което мен много ме притеснява. Като един млад човек, желая да остана в България, така че ние се целим към победата. Шансовете на Гюров-Кандев са огромни - аз ги забелязвам в разговорите с хора", каза още тя.

Вотът на младите

"Политизацията на младите не е спирала от протестите насам - забелязвам около мен как младите хора се интересуват от политика все повече, задават въпроси. Това за мен е страхотно, защото тези хора осъзнават, че има смисъл да се интересуват. Президентските избори като цяло винаги са имали по-ниска избирателна активност, отколкото парламентарните, и това е нормално, очаквам го и сега", обясни още Киара.

Според нея това, което ще накара младите да бъдат по-активни, е тяхното активно включване в политическия процес.

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"Аз съм активна и се включвам активно в кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев - това е нещо, което ме ангажира, имам желание да помогна, интересувам се, следя медийни участия. А когато наистина хората осъзнаят, включително и от страна на основния ни опонент, че младите трябва да се включат в тази дейност, ще има и по-висока избирателна активност", каза още тя.

Кои са основните проблеми в здравеопазването под ръководството на министър Катя Ивкова, която натрупа сериозно напрежение около името си и докъде са реформите за възнажражденията на младите лекари? Цялото интервю гледайте във видеото.