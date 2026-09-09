ГУР: Русия планира да изпита нови балистични ракети с обсег до 800 км

Русия засилва комбинираните си удари срещу Украйна в опит да провокира социално-икономическа криза. За тази цел Москва се стреми да увеличи производството на балистични ракети и да разшири обхвата им, заяви генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната, на заседание на Междупарламентарния съвет Украйна-НАТО.

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„Според нашите оценки Русия планира да проведе финални изпитания на нов тип балистична ракета с обхват до 800 километра до края на тази година“, каза Скибицки. Според него, по време на тези изпитания руснаците може да се опитат да поразят цели в Западна Украйна.

Той отбеляза също, че агресивните планове на Русия включват блокада на Черно море и опити за въвличане на Беларус във война срещу Украйна и в хибридни операции срещу НАТО.

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„Към днешна дата не виждаме реални признаци за подготовка на ударни сили на беларуска територия, но си спомняме януари-февруари 2022 г. [...] Ключовите фактори, които възпират Беларус, са вътрешни рискове, ограничени военни възможности и потенциални икономически проблеми. В същото време, според нашите оценки, смятаме за доста вероятно Беларус да продължи да подкрепя хибридните мерки [руските], предоставяйки територията си за натиск на границата със страните от НАТО и увеличавайки интензивността на информационните и психологическите операции“, отбелязва генерал-майорът.

Загубите на Русия

Според Скибицки, през август 2026 г. Русия е загубила 43 000 войници във войната, докато е призовала само 39 000. „Русия не се е отказала от стратегическата си цел да унищожи украинската държавност и води война на изтощение, въпреки тежките загуби. [...] Генералният щаб на руската армия смята, че засилването на мобилизационните мерки е единственият начин за постигане на основните ѝ цели: пълна окупация на украинския Донбас от страна на Русия и осигуряване на стратегическата инициатива“, обясни представителят на ГУР.

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Той отбеляза също, че през 2026 и 2027 г. Русия възнамерява да мобилизира около 600 000 души в армията, половината от които ще бъдат вербувани до края на тази година.

Русия засилва атаките преди настъпването на студеното време.

По-рано Олег Иващенко, началник на Главното разузнавателно управление на украинското Министерство на отбраната, заяви, че Русия се опитва да създаде сложна, многостранна заплаха срещу Украйна. Това включва балистични ракети, крилати ракети и дронове „Шахед“. Според него руснаците в момента се стремят да отслабят военния потенциал и ударните възможности на Украйна. По-конкретно, те атакуват складове за боеприпаси и се опитват да локализират и унищожат производствени съоръжения.

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Колумнистът на „Ню Йорк Таймс“ Раджан Менон подчерта, че украинските запаси от противовъздушни прехващачи намаляват, докато Русия ескалира въздушните атаки и се готви за удари срещу енергийна инфраструктура преди зимата. Той твърди, че относителната стабилност на фронтовата линия прави въздушния бой все по-важен.

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