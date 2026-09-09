Партията „Алтернатива за Германия“ се противопоставя на доставката на дронове на Украйна, които се използват за извършване на удари по руска територия. Това заяви в интервю съпредседателят на AfD Тино Хрупала, съобщава ZDF. Хрупала подчерта, че неговата партия е против доставките на оръжие в „кризисни региони“.

„Ние произвеждаме дронове в Германия, които се използват за извършване на удари дълбоко в руска територия и категорично се противопоставяме на това. Винаги сме заявявали – и това е посочено и в нашата партийна платформа, че не подкрепяме доставките на оръжие в кризисни региони и военни зони“, заяви той.

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Освен това, Хрупала смята, че е необходимо да се спре въвеждането на санкции срещу Русия и да се подобрят отношенията. „Трябва да прекратим политиката на санкции срещу Русия. Какво всъщност постигнаха санкциите в миналото? Разбира се, на първо място, трябва да започнем отново да разговаряме помежду си. Но тази спирала от санкции – по-специално затварянето на Руския дом и руското консулство в Бон – не помага на никого. Какво всъщност получаваме от това?“, попита той.

Съпредседателят на AfD отбеляза, че ще отмени всички санкции, наложени срещу Русия. „Считам санкциите под каквато и да е форма за безсмислени и най-важното е, че те причиниха огромни щети на самата германска икономика“, обясни Хрупала.

Отношението на „Алтернатива за Германия“ към войната в Украйна

По-рано лидерът на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел нарече Украйна „неприятелска държава“ заради бомбардировките на газопровода „Северен поток“, по който се транспортира руски газ през Балтийско море до Германия. Тя смята, че Германия трябва да поиска обезщетение от Украйна за това. „Телеграф“ отбелязва, че „Алтернатива за Германия“ предпочита Русия и лидера на Кремъл Владимир Путин пред Украйна по редица причини, една от които е евтиният руски газ. Освен това изданието отбелязва, че Източна Германия е била под съветски контрол след Втората световна война.

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Вайдел по-рано заяви също, че съпротивата на Украйна срещу пълномащабната руска агресия „представлява заплаха“ за сигурността на Германия. Тя вярва, че Русия „в крайна сметка ще отвърне на удара“ на Берлин за доставката на оръжия на Украйна. Предвид това, лидерът на „Алтернатива за Германия“ обеща да промени политиката на Германия за подкрепа на Украйна, след като дойде на власт.

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