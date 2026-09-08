Радар за икономика: Най-важните новини на 8 септември 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 8 септември 2026 г.

Правителството премахва част от националните бюджетни правила - заменя ги с европейски контрол

България се отказва от част от своите национални правила за контрол на бюджетния дефицит и размера на дълга и ще разчита единствено на новите европейски правила за фискален надзор и икономическо управление. С тях се залага на по-гъвкав и индивидуален подход към всяка държава членка, а страната ни е задължена да въведе новата европейска надзорна рамка, която се прилага от 2025 г.

Още: Правителството премахва част от националните бюджетни правила - заменя ги с европейски контрол

Риск от картелиране и изкуствено "закотвяне": Експерти с предупреждение за справедливите цени

Много е трудно в една методика да обхване такъв механизъм, който да засегне всички ценообразуващи фактори. Трудно е еднакви стоки да се сложат под един знаменател. На щандовете се виждат яйца, произведени по различен начин и съответно с различна цена. А методиката не прави разлика. Това коментира Ивайло Гълъбов, председател на УС на Съюза на птицевъдите, в ефира на Нова телевизия относно методиката за определяне на справедливи цени на храните.

Още: Риск от картелиране и изкуствено "закотвяне": Експерти с предупреждение за справедливите цени

Канада отвърна на удара на митата на Тръмп

Канада потвърди, че ответните мита върху вноса от САЩ ще влязат в сила във вторник, в отговор на запитване от DPA. Мита до 50% ще се прилагат за вноса от САЩ на стойност 20 милиарда щатски долара, включително стоманени и алуминиеви продукти, домакински уреди, селскостопанска техника, целулозно-хартиени продукти и електроника.

Снимка: Getty Images

Още: Канада отвърна на удара на митата на Тръмп

Курсът на еврото пак тръгна надолу спрямо долара

След като на 2 септември курсът на еврото падна до седмично дъно спрямо долара - 1,1568, единната европейска валута смени посоката и на следващия ден се качи до 1,1638, след което постепенно курсът пада, но не толкова рязко. Той все пак остава над психологическата граница от 1,16 спрямо американската валута, макар днес да отваря на нива, които са по-ниски спрямо тези от предишния ден.

Още: Курсът на еврото пак тръгна надолу спрямо долара

Цената на петрола: "Брент" скочи над 99 долара, след като хутите поразиха Саудитска Арабия

Цените на петрола продължиха да се покачват във вторник, 8 септември, след като атаките срещу саудитски енергийни обекти засилиха опасенията от ескалация на враждебните действия между САЩ и Иран през последните дни. Фючърсите с доставка през ноември на международния еталон „Брент“, който е референтен и за Европа, отбелязаха ръст от 2,26% до 99,19 долара за барел към 11:30 ч. българско време. Фючърсите на американския сорт WTI за октомври се повишиха с 3,27% до 94,46 долара за барел.

Още: Цената на петрола: "Брент" скочи над 99 долара, след като хутите поразиха Саудитска Арабия