Румъния засече дрон край Яш, спират гражданските полети

Полетите от и до летището в Яш, Североизточна Румъния, бяха спрени, след като румънското Министерство на националната отбрана съобщи, че радар е засякъл въздушна цел на 18 км северно от близкия до Яш град Роман. Два испански изтребителя F-18, изпълняващи задачи по охрана на въздушното пространство на Източния фланг, са били вдигнати от военната база „Михаил Когълничану“, за да наблюдават ситуацията. Те са излетели в 16:47 местно (и българско) време.

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„Става въпрос за дрон, който в момента се приближава откъм Република Молдова. Той се насочва към южната част на окръг Яш или северната част на окръг Васлуй. Ситуацията се следи“, заяви префектът на Яш Костел Долаки, цитиран от Диджи24 и БТА.

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Междувременно властите изпратиха съобщение чрез системата Ро-Алърт, предупреждаващо за опасност от падане на обекти от въздушното пространство над окръзите Яш, Васлуй, Нямц и Ботошани.

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