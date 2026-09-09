Иран: САЩ поразиха два наши танкера

Малък ирански танкер е поразен от американска ракета на около четири морски мили от остров Харг, съобщи иранската агенция Тасним, цитирайки местните власти. При удара по танкера близо до кейовете на остров Харг няма жертви и ранени, а екипажът на кораба е евакуиран, добави агенция Тасним.

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САЩ са атакували и втори танкер във водите в близост до южния ирански пристанищен град Джаск, близо до Ормузкия проток, съобщи иранската държавна телевизия. Цитиран от Ройтерс американски представител каза, че САЩ са ударили неуточнен брой ирански танкери, свързани с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), в отговор на опити на Иран да атакува с ракети американски военен кораб.

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