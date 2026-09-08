Талант на ЦСКА подсили един от закъсалите грандове в Първа лига

ЦСКА предприе следващата стъпка в развитието на един от младите си футболисти. 21-годишният полузащитник Юлиан Илиев ще продължи кариерата си в Локомотив Пловдив, след като "смърфовете" официално обявиха привличането му под наем до края на сезон 2026/27. Халфът остава собственост на "армейците", но ще има възможност да натрупа ценен опит с повече игрови минути на ниво Първа лига.

ЦСКА преотстъпи Юлиан Илиев в Локомотив Пловдив

Илиев е юноша на ЦСКА и преминава през различните формации на клуба, преди да стигне до първия отбор. Той подписва първия си професионален договор с "червените" през 2024 година, а дебютът му в елита идва още през юли същата година при загубата с 0:1 от Лудогорец.

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През по-голямата част от последните сезони Илиев е основна фигура във втория състав на ЦСКА. През сезон 2025/26 той записва 29 мача във Втора лига, като започва като титуляр в 28 от тях, а през настоящата кампания вече има шест пълни мача за дубъла.

За първия отбор на ЦСКА полузащитникът има три официални участия, в които е записал общо 122 минути. Той може да играе както като дефанзивен, така и като централен или атакуващ халф. Очаква се той да се завърне в ЦСКА след края на сезона.

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