Украйна за пръв път представи зенитно-ракетната установка "Корал" против руските балистични ракети

Украйна представи за първи път зенитно-ракетната установка "Корал" на изложението за отбрана MSPO в Полша. Тя е предназначена за прехващане на балистични ракети. Държавното акционерно дружество "Укроборонпром" публикува снимка, която според медийни съобщения показва изстрелването на ракетата от самоходна установка, монтирана на шаси на чешки камион "Татра", съобщи "Милитарний" днес.

Планирано е да се използва като част от система за противовъздушна отбрана, а в изключителни случаи и за поразяване на наземни или надводни цели с радарно-контрастно действие.

Ракетата тежи 450 кг, от които 36 кг е бойната глава. Системата ѝ за насочване комбинира инерционна навигационна система, радиокорекция и активна радарна самонасочваща глава. Диаметърът на ракетата е 230/300 мм, дължината ѝ е 4,8 м, размахът на крилете ѝ е 835 мм, а размахът на кормилото ѝ е 685 мм, пише изданието.

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