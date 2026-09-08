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Иран заплаши с удари по американски бази, ако бъдат атакувани техни танкери

08 септември 2026, 23:42 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иран заплаши с удари по американски бази, ако бъдат атакувани техни танкери

Началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили Али Абдолахи предупреди, че Иран ще нанесе удари по американски военни бази в региона, ако бъдат атакувани ирански петролни танкери, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

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„Американската агресорска армия предупреди иранските петролни танкери да се евакуират, за да бъдат атакувани. Затова заявявам, че всяка атака срещу ирански петролни танкери ще доведе до нанасяне на удари от въоръжените сили на Ислямската република Иран по американски бази в региона“, заяви Абдолахи, цитиран от иранската държавна телевизия.

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Заплахата идва на фона на рязкото изостряне на напрежението между Техеран и Вашингтон и последните взаимни атаки срещу плавателни съдове в района на Ормузкия проток. Съединените щати вече нанесоха удари по три ирански петролни танкера, което предизвика предупреждения от Иран за ответни действия.

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американски бази война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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