Песков: Мисля, че Тръмп не смята Луната за американска собственост

"Когато президентът Тръмп каза: "Луната е наша", мисля, че той не е имал предвид, че тя е тяхна собственост, а е имал предвид надеждата, че съвсем скоро американски астронавти ще стъпят на Луната." Това каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков на брифинг. "И това ще бъде голяма победа не само за САЩ, но и за цялото човечество. И това може само да бъде приветствано", отбеляза Песков, като подчерта, че това ще бъде много значима крачка в изследването на Космоса.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в социалната си мрежа Трут сошъл снимка на Луната с надпис "Луната е наша".

Припомняме, че Тръмп вече преименува Мексиканския залив на Аерикански залив, езерото Онтарио на езерото Америка, най-високия връх в САЩ, а неотдавна заяви намерение за смяна на името на щата Ню Мексико на Ню Америка.

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