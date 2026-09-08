Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви на 8 септември, че победата на Русия във войната срещу Украйна е „много близо“. Изявлението му идва малко след като през уикенда преговарящите от САЩ - пратениците на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - посетиха Москва и Киев. След визитата в Русия от Кремъл не дадоха почти никакви признаци, че ще променят преговорната си позиция, но сега заявяват, че са уверени в своя "успех".

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Не са изключени тристранни преговори

Вчера Песков заяви, че Руската федерация не изключва възобновяването на тристранните мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ. Прессекретарят на диктатора Владимир Путин отбеляза, че все още било твърде рано да се обсъжда мястото или точният график. Песков добави, че Москва все още не е получила информация за резултатите от контактите на пратениците на Доналд Тръмп в Киев, и посочи, че след завръщането им може да се състои телефонен разговор между президентите.

Говорителят също така не изключи възможността мирът да се окаже по-близо след преговорите с участието на Уиткоф и Къшнър.

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Според Financial Times американските пратеници са донесли на украинския президент Володимир Зеленски актуализирани версии на мирния план, в чиято основа са Съединените щати и предложенията сега са преработени, за да отразят развитието на събитията, след като преговорите през февруари стигнаха до задънена улица. Източници споделят пред изданието обаче, че фундаментално новите идеи всъщност са малко. Вашингтон се е опитал предимно да съживи по-ранни предложения и да намали различията между Киев и Москва. Основен елемент от по-ранните идеи на САЩ бе Донбас да се превърне в демилитаризирана, свободна икономическа зона - нещо, което Зеленски беше одобрил, но при положение че регионът не се контролира от Москва. Основният спор и сега остава територията на Донбас - т.е. Донецка и Луганска област, пише Financial Times.

Снимка: Kremlin.ru

Русия не отстъпва от максималистичните си цели

Междувременно руският външен министър Сергей Лавров даде да се разбере, че Москва няма да отстъпи от максималистичните си цели - според него САЩ осъзнавали, че основен елемент от мирните преговори са "реалностите на място", макар именно Русия да лъже за реалността и да представя преувеличени успехи на фронта.

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"Тези реалности на място са свързани с хората, с тяхното мнение, което беше изразено на референдумите както в Крим, така и в Донецката и Луганската народни републики, и, разбира се, в Запорожие и в Херсонската област (фалшивите референдуми след началото на войната - бел. ред.). И фактът, че американците във всичките си контакти с нас, преди всичко в контактите с президента Путин, изхождат от тези реалности, разбира се, предизвиква у нас както положителна реакция, така и готовност да продължим да разговаряме с тях. Те признават тези основни неща и се опитват да бъдат полезни в тази връзка. И аз считам, че това заслужава подкрепа“, каза министърът на външните работи на Русия, цитиран от контролираната от Кремъл агенция ТАСС.

Неведнъж най-авторитетните институти, следящи войната в Украйна - като американския ISW, - посочват, че режимът на Владимир Путин цели да си спечели много изгодна позиция в преговорния процес, лъжейки колко добре се справя на фронта в Украйна. Също така с това цели да накара западните общества и властите в тези страни да си помислят, че подкрепата за Украйна е обречена на провал. Какво обаче показват "реалностите на място", като дори тук не включваме тежкото икономическо положение, припомнете си: Русия не изключва тристранни мирни преговори, докато заплашва НАТО. Известен Z-блогър: Лъжем за "успехите" на фронта и ще си получим заслуженото (ОБЗОР - ВИДЕО).