ВСУ са пробили руския обръч при Славянск: Една от най-големите победи за годината

След четири месеца контранастъпление 3-ти армейски корпус на украинската армия е успял да отреже руснаците северно от Лиман и да освободи над 200 квадратни километра територия. Според OSINT анализатора Клеман Молен, това е една от най-важните победи на Украйна през 2026 г. и може да помогне за отблъскване на руската офанзива в Северен Донбас.

Молен пише, че този район има голямо оперативно значение за Русия, тъй като този участък те възнамеряваха да използват като трамплин за натиск върху Лиман и в дългосрочен план това да отвори пътя за руските войски към Изюм и Славянск. Това освен това представляваше и заплаха за северния маршрут за доставки за украинските части до Донбас.

През изминалата седмица останалите руски части избягаха от плацдарма западно от река Нитриус и след това продължиха отстъплението си по-на изток, към река Жребец. Украинските сили си върнаха селата Шандриголово, Средне, Зелена долина, Дерилово и Новомихайливка, както и по-голямата част от гористите райони между тях.

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За същото пишат и групата OSINT анализатори AMK Mapping. Украинските части в момента се опитват да достигнат река Жребец едновременно от няколко посоки. Основното настъпление е по деретата от Новое, откъдето украинските сили се приближават към селата Ивановка и Терно. Други щурмови групи водят активни боеве за Колодязи за установяване на пълен контрол над селото.

На крайния ляв фланг на тази контраофанзива, украинските сили са освободили село Новомихайливка и разширяват зоната си на проникване по деретата към Новолюбивка. Малки групи украински военни са успели да преминат в Луганска област, където се опитват да заемат изолирани позиции в гористи местности.

На крайния десен фланг на това настъпление пък ВСУ засилват проникването си в Заречно, разширявайки сивата зона по северните улици. В момента те се опитват да преминат река Жребец и да си върнат опорните пунктове на територията на рибното стопанство "Торск".

С елиминирането на руските сили на това място, заплахата от обкръжение на Лиман е премахната, а натискът към Славянск и Боровая е значително отслабен.

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Според OSINT изследователите операцията на ВСУ е от голямо значение не само заради размера на освободената територия, но и заради местоположението - в този район се водиха тежки боеве през май 2022 г., септември 2022 г. и май 2025 г. Тогава, след две години на тежки загуби, Русия успя да превземе няколко важни украински позиции.

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❗️The Russian salient north of Lyman has officially been cleared by Ukrainian forces.



Over the last week, the remaining Russian formations withdrew from their bridgehead west of the Nitrius River, and then further east towards the Zherebets River. Ukrainian forces have… https://t.co/S9mSGJmn7t pic.twitter.com/1ZTbll4zkM — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) September 7, 2026