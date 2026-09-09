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Реал наказа наивните грешки на Интер в зрелищна първа вечер в Шампионска лига (резултати)

09 септември 2026, 0:15 часа 855 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Реал наказа наивните грешки на Интер в зрелищна първа вечер в Шампионска лига (резултати)

Шампионската лига даде силен старт на новия сезон, а голямото дерби на вечерта не разочарова. Реал Мадрид победи Интер с 2:1 на "Сантяго Бернабеу" в най-очаквания сблъсък от първата вечер на основната фаза. Успоредно с това Борусия Дортмунд и Реал Бетис спечелиха драматични мачове с по 3:2, а Манчестър Сити започна похода си с класическа победа над Порто.

Реал използва грешките на Интер

"Кралете" стигнаха до успеха с 2:1, въпреки че Интер имаше сериозни периоди на превъзходство. Килиан Мбапе откри в 14-ата минута след грешка в защитата на италианците, а Федерико Валверде удвои осем минути по-късно, възползвайки се от неубедително отиграване на вратаря Йозеп Мартинес.

Интер успя да върне едно попадение чрез Карлос Аугусто в 77-ата минута, но Реал удържа натиска до края. Тибо Куртоа също имаше ключова роля за победата на домакините. Така Жозе Моуриньо започна втория си престой начело на мадридчани в Шампионската лига с престижен успех срещу бившия си клуб.

Реал Мадрид

Драма в Дортмунд и Лил

Борусия Дортмунд също започна с победа, като надви Виляреал с 3:2. Срещата се разви драматично, а Серу Гираси отново се превърна в голямата фигура за германците с две попадения. Дортмунд продължи и успешната си серия срещу испански съперници в домакинските си мачове.

Георги Кабаков показа единствения червен картон за вечерта

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Още по-интересно бе в Лил, където Бетис направи впечатляващ обрат от 1:2 до 3:2. Марк Бартра се разписа два пъти за испанците, а Трой Парът отбеляза победния гол в 53-ата минута. Задачата на домакините стана още по-трудна след червения картон на Итън Мбапе, показан от главния рефер Георги Кабаков.

Холанд отново избухна на европейската сцена

Манчестър Сити пък започна с 2:0 като гост на Порто. Ерлинг Холанд отбеляза и двете попадения - първото веднага след почивката, а второто в добавеното време. Така новият тим на Енцо Мареска стартира европейската си кампания с важен успех на "Ещадио до Драгао".

По-рано през деня пък АЕК и Астън Вила също записаха победи в Шампионска лига.

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Шампионска лига Реал Мадрид Интер
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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