Франция ще има президент с крайни политически позиции - въпросът е кой

Следващият френски президент ще е от краен край на политическата палитра - въпросът е кой край. Това сочат резултатите от анкета на Toluna Harris Interactive.

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Съгласно резултатите от проучването, лидерът в крайнодесния популизъм във Франция Марин Льо Пен може да си осигури 34–36% от гласовете на първия тур на президентските избори във Франция през 2027 г. Жан-Люк Меланшон, лидер на крайнолявата партия "Непокорена Франция", се очаква да достигне втория тур и при петте сценария, разгледани от анкетата. Подкрепата за него се изчислява на 18–19%.

Анкетата разглежда и потенциален балотаж между Льо Пен и Меланшон, както и сценарии, включващи други кандидати. Във вариант на балотаж Льо Пен срещу Меланшон, Марин Льо Пен печели. Подкрепата за центристките кандидати е отслабнала значително.

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