Официално: Демократите внесоха за разглеждане резолюция за импийчмънт на военния министър Пийт Хегсет (ВИДЕО)

Представителят на демократите в Камарата на представителите Томас Маси внесе официално предложение за импийчмънт срещу министъра на отбраната Пийт Хегсет. Той обяви, че т.нар. министър на войната ще бъде разследван за "тежки престъпления и простъпки". Това е конституционен термин в САЩ от Член II, Раздел 4 на Конституцията, който определя основанията за импийчмънт и отстраняване от длъжност на президента, вицепрезидента и други държавни служители.

BREAKING: Rep. Thomas Massie reintroduces articles of impeachment against Defense Secretary Pete Hegseth. https://t.co/vXKSzDSGfr — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

По-рано, изправен пред очакваната резолюция за импийчмънт в Конгреса, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че с нетърпение очаква да защити политическите решения, взети от него и президента Доналд Тръмп по отношение на Иран и Венецуела, предаде Асошиейтед прес.

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"Ако искате да оспорите това, което направихме по време на операциите "Епична ярост" (Epic Fury) и "Корав ездач" (Rough Rider) или при задържането на (венецуелаския президент) Николас Мадуро, вие оспорвате действията на въоръжените сили и това, което те постигнаха, а то е историческо", заяви Хегсет пред журналисти. Шефът на Пентагона обяви, че утре ще даде пресконференция – първата му от повече от 180 дни – във връзка с надвисналата заплаха от процедура по импийчмънт.

Hegseth: We're not worried about impeachment. We're going to do a press conference tomorrow morning on that topic. https://t.co/uBwjHpllwJ — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026

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Републиканецът Томас Маси, член на Камарата на представителите от щата Кентъки, заяви, че възнамерява да внесе за гласуване предложение за отстраняването от длъжност на Хегсет въпреки възраженията на ръководството на републиканците в долната камара на Конгреса. Това се случва на фона на засилващата се тенденция Хегсет да бъде държан отговорен за войната в Иран, която според редица републиканци е причина за разгромната загуба на партията на междинните избори, отбелязва Асошиейтед прес.

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Хегсет заяви, че започването на война с Иран е било "смел ход" от страна на Тръмп, "и както президентът толкова ясно посочва – не може да се допусне луди ислямисти да притежават ядрена бомба".

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"Изборът беше или да не се предприеме нищо и да се надяваме, че проблемът ще изчезне от само себе си, или да се предприеме смел ход – което президентът направи с операция "Среднощен чук" (Midnight Hammer), а ние – с операция "Епична ярост", каза Хегсет, използвайки кодовите имена на ударите по иранските ядрени съоръжения (миналата година) и на по-мащабната война, която започна в края на февруари.

Същевременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио очаквано защити военния министър. "Смятам, че това е нечестно. Пийт свърши страхотна работа, работи здраво, невероятно умен е и върши страхотна работа не само по отношение на Министерството на войната, но и по много други теми", заяви Рубио.

Marco Rubio: Impeaching Pete Hegseth is unfair. Pete's done a good job. https://t.co/B4kqDiiZPJ — Clash Report (@clashreport) November 9, 2026