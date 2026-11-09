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Си Дзинпин поздрави Йотова за избирането ѝ за президент на България

09 ноември 2026, 22:37 часа 713 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Си Дзинпин поздрави Йотова за избирането ѝ за президент на България

Китайският президент Си Дзинпин поздрави Илияна Йотова за избирането ѝ за държавен глава на България, предаде Синхуа. В изявление днес Си отбеляза, че България е втората страна в света, установила дипломатически отношения с Китайската народна република и че взаимното уважение, равнопоставеността, взаимната изгода и постигането на взаимноизгодни резултати са отличителни черти на двустранните отношения.

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През последните години двете страни непрекъснато развиват обмена и сътрудничеството си на всички нива и във всички области, като същевременно стратегическото им партньорство продължава да се задълбочава, заяви Си. Той заяви също, че отдава голямо значение на развитието на отношенията между Китай и България. Си пое ангажимент да работи с Йотова, за да насочват двете страни по пътя им към развитие и възраждане, да изградят още по-позитивни, прагматични и динамични двустранни отношения и така да донесат по-големи ползи за народите на двете страни.

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Президентски избори Илияна Йотова Китай Си Дзинпин
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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