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Украйна създава Космически сили

09 ноември 2026, 19:24 часа 1015 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Украйна създава Космически сили

Днес, 9 ноември, Върховната рада на Украйна подкрепи на първо четене законопроект за създаване на Космически сили като нов, отделен род войски във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Законопроектът е подкрепен от 252 народни депутати.

Законопроектът предвижда изграждането на независима суверенна космическа инфраструктура. Основните цели са създаването на национална система за ранно предупреждение при ракетни нападения (включително срещу балистични заплахи в близкия Космос) и разработване на средства за прехващане и изграждане на защитена национална спътникова мрежа за комуникация за нуждите на отбраната.

Украйна спешно ускорява космическата си програма, за да намали критичната си зависимост от Starlink на Илон Мъск, съобщи вчера и The Guardian. Киев вече е изпитал системи за прехващане в близкия Космос и съвместно с датската компания GomSpace работи по разгръщането на собствена спътникова констелация - проекта Obria Nano, предвиждащ около 245 спътника.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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