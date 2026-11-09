Най-важните новини за деня: 9 ноември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 9 ноември 2026 г.

С БЮДЖЕТ 2027 НЕ ОБЕДНЯВАМЕ: СОЦИАЛНИЯТ МИНИСТЪР ГО РАЗБИ ПЕРО ПО ПЕРО С РОЗОВИ ОБЕЩАНИЯ

Майчинството през втората година ще се увеличи от 398 на 450 евро, минималната работна заплата ще достигне 660 евро, а коледните добавки за най-уязвимите ще останат 50 евро. Това са част от социалните мерки, заложени в проектобюджета за 2027 г., които представи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред bTV. Тя добави и че пенсионерите ще живеят по-добре през 2027 г. Още: Кабинетът "Радев реши: Ето колко ще е минималната работна заплата през 2027 г.

НЕ САМО ЩЕ ОБЕДНЕЕМ, А ЩЕ ЗАДЛЪЖНЕЕМ: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕДЛАГА 100 МЛН. ЕВРО НОВ ДЪЛГ

Министерството на финансите ще предложи още 100 млн. евро нов дълг под формата на държавни ценни книжа на вътрешния пазар на аукцион, става ясно от обявата на сайта на Българската народна банка. Предлаганите книжа са със срок от 10 години и годишен лихвен купон от 3,50%. Още: ИПИ: България пое нов външен дълг, лихвата е над 100 млн. евро годишно

"ЩЕ СИ БРЪКНЕТЕ В СПЕСТЯВАНИЯТА": АСЕН ВАСИЛЕВ ОБЯСНИ - ДОГОДИНА ХАРЧИМ 80 ЕВРО ПОВЕЧЕ ПРИ РЪСТ НА ЗАПЛАТИТЕ ОТ 50 ЕВРО

Ще си бръкнете в спестяванията. Това каза в сутрешния блок на бТВ лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев във връзка с бюджет 2027 г. Той обясни, че ако заплатата ви е 1000 евро този година, догодина ще стане 1050, но ще си бръкнете в спестяванията, защото ръстът е по-малък от инфлацията. С други думи - ще харчите 80 евро повече при ръст на заплатата от 50 евро. Ето защо той смята, че в бюждета за 2027 година е заложено обедняване на хората.

АДРИАН НИКОЛОВ: ОПИТИТЕ В БЮДЖЕТА СА “ВСИЧКИ ДА СА ДОВОЛНИ“. РЕЗУЛТАТЪТ Е НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН (ВИДЕО)

Опитите в бюджета за 2027 г. са “всички да са доволни“. Резултатът е незадоволителен. Това каза в предаването Студио Actualno старши икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов. Той коментира представения от правителството на Румен Радев бюджет за догодина и отговори на въпроса можехме ли да се вместим в дефицит под 3%, а не 4,2%: “Можехме. Можехме със сигурност, но въпросът е на каква цена разбира се. Дефицитът на практика е коментарът на целия бюджет, защото това е числото, което ни казва най-хеликоптерно какво се случва с публичните финанси и какво ще се случва през следващите 12 месеца. Като това, което имаме в момента като дефицит, е израз на отказ от фискална политика до голяма степен. Още: Не само ще обеднеем, а ще задлъжнеем: Министерство на финансите предлага 100 млн. евро нов дълг

КОНСТАНТИН ПРОДАНОВ СИ ИЗМИ РЪЦЕТЕ С МФ И ОПОЗИЦИЯТА ЗА ВТОРИЯ СТЪЛБ, НЕ ВИЖДА ОСНОВАНИЯ ЗА ОСТАВКИ

Няма никакво значение каква работна комуникация е водена и с кого - с тези думи депутатът от "Прогресивна България" (ПБ) и председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Константин Проданов коментира въпроса дали финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев е опитал да убеди Европейската комисия, че е необходимо да вземе половината от вноските за пенсии по втория стълб (личните партиди) и така да покрива бюджетен дефицит.

ПЕТ ПЪТИ ПОВЕЧЕ УПОЙКА: НОВИ ПОДРОБНОСТИ ЗА СМЪРТТА НА 6-ГОДИШНОТО МОМЧЕ В ПЛОВДИВ

Пет пъти е надвишена упойката на 6-годишния Ангел, който почина след дентално лечение през април 2025 г. Новите разкрития около смъртта на детето в Пловдив станаха ясни по време на заседание на съда, предаде NOVA. Детето почина след стоматологична интервенция под обща анестезия в частна болница в Пловдив. Случаят предизвика широк обществен отзвук и протести, а ходът на делото трябваше да бъде даден днес, 18 месеца след трагедията.

ТЕАТЪР С ЧУВСТВО ЗА ХУМОР И ПОСЛАНИЕ: ХРИСТО ПЪДЕВ ОТКРОВЕНО ПРЕД ACTUALNO.COM (ВИДЕО)

След 150 представления, десетки хиляди зрители в цялата страна и стотици часове смях хитовата комедия "Петък вечер" излиза на най-голямата сцена в своята история.

ТАЙНА РУСКА МРЕЖА Е ПРЕДСТАВЯЛА ПО МАНИПУЛАТИВЕН НАЧИН ПРОТЕСТИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ: ОФИЦИАЛЕН ДОКЛАД НА ЕС

Според вътрешна оценка на ЕС, с която се е запознала агенция Reuters, тайна руска мрежа се е опитала да се възползва от протестите във Франция през миналия месец, като е използвала социалните мрежи, за да приписва безредиците на неконтролираната имиграция и да представи правителството в Париж като загубило контрол. Отделна вътрешна оценка, изготвена от френското министерство на външните работи и също видяна от информационната агенция, установява, че профили в социалните мрежи, свързани с Израел и с американското движение MAGA ("Да направим Америка отново велика"), също са разпространявали „враждебни наративи“ около бунтовете, свързвайки ги с радикалния ислямизъм и миграцията.

РУСИЯ Е ГОТОВА НА ОТСТЪПКИ ЗА УКРАЙНА: СПЕКУЛАЦИИ. ТРЪМП ПРИЗНА, ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ Е ПРАВ, НО БРАНИ ПУТИН (ОБЗОР - ВИДЕО)

На тристранната среща в Абу Даби между Украйна. Русия и САЩ, която ще се проведе в периода 10-11 ноември, Руската федерация ще промени позицията си и може да има съществен напредък в мирните преговори. Това обяви известният украински телевизионен водещ Дмитро/Дмитрий Гордон в своето авторско предаване.

ИЗРАЕЛСКИ STARLINK ЗА УКРАЙНА ВЕЧЕ ПРАВИ УДАРИТЕ Ѝ В РУСИЯ МНОГО ПО-МОЩНИ: ПАНИКА В Z-КАНАЛИТЕ

Какво се случва и как така изведнъж украинските операции с далекобойни дронове от началото на ноември станаха толкова впечатляващи, с удари и пожари във вече 8 руски рафинерии, но не само - и руски военни заводи, и други обекти? В редица руски военнопропагандни канали в Телеграм (Z-блогъри) вече има коментари и анализи. Най-впечатляващото - че Украйна вече използва израелската система за сателитна комуникация HiSKY SmartLite.

ПЕНСИОНИРАН РУСКИ ГЕНЕРАЛ КЪМ ПУТИН: ТИ ВЕЧЕ ЗАГУБИ ВОЙНАТА В УКРАЙНА, НЯМАШ УМ И УНИЩОЖАВАШ СТРАНАТА (ВИДЕО)

Пенсионираният руски генерал-полковник Леонид Ивашов отправи безкомпромисно обръщение към диктатора Владимир Путин във връзка с пълномащабната му война срещу Украйна. По време на предаване на живо с руския блогър Павел Иванов роденият през 1943 г. в днешен Киргизстан генерал-полковник, военен експерт и доктор на историческите науки Ивашов заяви: „Ти загуби. Не предвиди нищо. Нямаше достатъчно ум, за да осъзнаеш, че войната няма да бъде някаква лека операция - влизаш там, удряш някъде и това е, победа“.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ЗАД РЕШЕТКИТЕ? ХИЛЯДИ SIM-КАРТИ, СТОТИЦИ ТЕЛЕФОНИ И АНТЕНИ STARLINK МАГИЧЕСКИ СЕ ОЗОВАХА В ЕДИН ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ЗАТВОРИ

Цели 582 мобилни телефона, 3754 SIM-карти, 38 модема и шест антени Starlink бяха иззети в затвора „Ла Пикота“ в колумбийската столца Богота и това повдига въпроси, на които властите все още трябва да отговорят: как комуникационна мрежа от такъв мащаб е попаднала вътре в един от най-пренаселените затвори в Южна Америка и е останала там, както и за какво се е използвала?

ВЕЛАСКЕС, ВЪН ОТ ЛЕВСКИ?! СВОБОДА, А НЕ СВОБОДИЯ В ЦСКА | ТОЧНО ПОПАДЕНИЕ

ЦСКА разби Левски с 3:0 във Вечното дерби и нанесе тежък удар по амбициите на "сините" в битката за титлата. Победата на "червените" постави редица въпроси около работата на Хулио Веласкес, докато Маркус Гиздол продължава да печели доверието на привържениците на ЦСКА. Именно дербито и последствията от него бяха водещата тема в новия епизод на "Точно попадение".