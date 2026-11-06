Франция поема защитата на хъб на НАТО в Полша

В рамките на мисия на НАТО Франция ще поеме отговорността за противовъздушната отбрана на полското летище в Жешув, което е основен център за доставка на западна помощ за Украйна. Това е първият път, в който френско оборудване ще бъде използвано за тази цел, според думите на френския посланик във Варшава Етиен дьо Понсен.

Това ще стане от 1 януари, а френските системи за противовъздушна отбрана ще действат съвместно с американските "Пейтриът", което ще позволи да бъде тествана оперативната съвместимост между двете системи.

Посланикът не уточни колко дълго ще продължи френската мисия.

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В момента летището в Жешув се охранява от нидерландски системи "Пейтриът", а през следващия месец Швеция също ще разположи свои системи.